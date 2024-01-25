Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении бывшего нападающего «Милана» Андрея Шевченко президентом организации.
За его кандидатуру проголосовали 93 делегата. Он вступает в должность на пятилетний срок.
После завершения игровой карьеры Шевченко работал в сборной Украины, где был ассистентом и главным тренером, а на клубном уровне возглавлял «Дженоа».
обидушка...Как дитя Валерия Васильевича - чудо, а не ребёнок.!
Мои поздравления, в непростое время что то доказывать,сложновато!
Вот начать бы с вечного дерби Спа - Дин К, это только в сказке!!!
обидушка...Как дитя Валерия Васильевича - чудо, а не ребёнок.!
Мои поздравления, в непростое время что то доказывать,сложновато!
Вот начать бы с вечного дерби Спа - Дин К, это только в сказке!!!
Можно, Андрея поздравить с назначением, но только, должность эта- весьма неблагодарная. Хотя, возможно, для Шевы- самое то...
Можно, Андрея поздравить с назначением, но только, должность эта- весьма неблагодарная. Хотя, возможно, для Шевы- самое то...