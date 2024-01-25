Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола

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вчера, 21:53

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении бывшего нападающего «Милана» президентом организации.

За его кандидатуру проголосовали 93 делегата. Он вступает в должность на пятилетний срок.

После завершения игровой карьеры Шевченко работал в сборной Украины, где был ассистентом и главным тренером, а на клубном уровне возглавлял «Дженоа».