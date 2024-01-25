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Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола

вчера, 21:53

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении бывшего нападающего «Милана» Андрея Шевченко президентом организации.

За его кандидатуру проголосовали 93 делегата. Он вступает в должность на пятилетний срок.

После завершения игровой карьеры Шевченко работал в сборной Украины, где был ассистентом и главным тренером, а на клубном уровне возглавлял «Дженоа».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Когда то это должно было произойти.
9aekc7e398c2
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сегодня в 02:23
Наверно забыли сказать,что "почётным" президентом
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:23
Думаю что президентом ему быть не долго!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:18
Согласен, по футбольному не эстетичный был. Но всего понемногу, в нем было- техника, физика, удар и тд. Лобан его высоко ценил, говорил: "такие как Шевченко- часто не рождаются"! Ну, всё-таки, далеко не каждому футболисту, Премьер-министр Италии, платочком туфли вытирает...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36
...два момента, первый - меня бесила форма-манера бега Шевы,второй - гол в ворота сборой Фильке - на всю жизнь
обидушка...Как дитя Валерия Васильевича - чудо, а не ребёнок.!
Мои поздравления, в непростое время что то доказывать,сложновато!
Вот начать бы с вечного дерби Спа - Дин К, это только в сказке!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:33
"Он вступает в должность на пятилетний срок"...смешная шутка...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:23
Его место на поле, тем более он просится туда
Capral
Capral
вчера в 22:15
В прошлом- известный футболист, в Великом Милане К.Анчелотти. В дальнейшем, тренер-неудачник. Как человек- плохой и заносчивый. Достаточно вспомнить, два эпизода из жизни Шевы. Первый, когда, он, на замечание, ГТ киевского Динамо Ю.П.Сёмина, крикнул: "Да отстань"!!! А второй случай, когда, после неудачи в Челси, Шева вернулся в родной Киев, и в игре чемпионата Украины, несогласный с решением арбитра- бросил судье в лицо мяч, после чего, испуганный рефери, даже усного замечания не сделал "звезде"...

Можно, Андрея поздравить с назначением, но только, должность эта- весьма неблагодарная. Хотя, возможно, для Шевы- самое то...
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