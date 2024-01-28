«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Галатасарай» – «Газиантеп», который состоится 29 января 2024 года
«Галатасарай»
«Львы» на сданный момент в турнирной таблице Суперлиги занимают второе место, уступая «Фенербахче» только по разнице забитых и пропущенных голов. В четырёх матчах к ряду «Галатасарай» выигрывает своих соперников. С разницей в три гола на своём поле «красно-жёлтые» обыграли команду «Умраниеспор» в рамках матча 1/16 Кубка Турции (4:1). С большим счётом «львы» на выезде одержали победу над «Трабзонспором» (5:1).
25 января со счётом 3:1 «Галатасарай» выиграл у «Истанбулспора» в прошлом туре чемпионата.
«Газиантеп»
Шестнадцатое место занимают на данный момент «красно-чёрные». Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Газиантепа» в предстоящем матче с действующим чемпионом Турции. На своём поле с минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Бодрумспором» в 1/16 Кубка Турции. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Сивасспор» в позапрошлом туре Суперлиги (2:2).
24 января со счётом 1:1 вничью сыграли «красно-чёрные» с «Коньяспором».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Галатасарай» – 1.19
- Ничья – 7.40
- Победит «Газиантеп» – 13.00
- Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола за игру – 1.55
- Тотал голов больше 2.5 – 1.41
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.77
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет
- Четыре победы одержали «львы» в пяти крайних матчах
- За тот же период «красно-чёрные» проиграли в одном футбольном поединке.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Галатасарая» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.55. Возможность обойти «Фенербахче» команда не упустит. «Красно-чёрные» не смогут увезти очки из Стамбула.