«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Галатасарай» – «Газиантеп», который состоится 29 января 2024 года

«Галатасарай»

«Львы» на сданный момент в турнирной таблице Суперлиги занимают второе место, уступая «Фенербахче» только по разнице забитых и пропущенных голов. В четырёх матчах к ряду «Галатасарай» выигрывает своих соперников. С разницей в три гола на своём поле «красно-жёлтые» обыграли команду «Умраниеспор» в рамках матча 1/16 Кубка Турции (4:1). С большим счётом «львы» на выезде одержали победу над «Трабзонспором» (5:1).

25 января со счётом 3:1 «Галатасарай» выиграл у «Истанбулспора» в прошлом туре чемпионата.

«Газиантеп»

Шестнадцатое место занимают на данный момент «красно-чёрные». Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Газиантепа» в предстоящем матче с действующим чемпионом Турции. На своём поле с минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Бодрумспором» в 1/16 Кубка Турции. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Сивасспор» в позапрошлом туре Суперлиги (2:2).

24 января со счётом 1:1 вничью сыграли «красно-чёрные» с «Коньяспором».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» – 1.19

Ничья – 7.40

Победит «Газиантеп» – 13.00

Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола за игру – 1.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.41

Тотал голов меньше 2.5 – 2.77

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре победы одержали «львы» в пяти крайних матчах

За тот же период «красно-чёрные» проиграли в одном футбольном поединке.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Галатасарая» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.55. Возможность обойти «Фенербахче» команда не упустит. «Красно-чёрные» не смогут увезти очки из Стамбула.