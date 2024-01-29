«Абердин» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Данди», который состоится 30 января 2024 года

«Абердин»

«Доны» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Абердина» в предстоящем футбольном поединке с «Данди». Забив пару мячей, в сухую «красные» выиграли у «Клайда» в 1/16 Кубка Шотландии. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Сент-Джонстон» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги (1:1).

Со счётом 0:2 «Абердин» проиграл в гостях клубу «Хартс» в 23-ем туре чемпионата.

«Данди»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают на сегодняшний день седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Данди» за последнее время. Со счётом 0:2 «Данди» уступил на выезде «Килмарноку» в 1/16 Кубка Шотландии. С разницей в один мяч «тёмно-синие» в гостях проиграли «Хартсу» в 12-ом туре Премьер-лиги (2:3).

На прошлых выходных со счётом 4:1 на выезде «Данди» выиграл у «Ливингстона».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 1.75

Ничья – 3.65

Победит «Данди» – 4.60

Победит «Абердин» с форой -1.5 гола за игру – 2.86

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «Абердин» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «тёмно-синие» уступили своим оппонентам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру. Три гола, как минимум, в предстоящем матче будет забито. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных матчей команд.