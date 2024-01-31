«Юнион Сент-Жиллуа» – «RWDM»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» – «RWDM», который состоится 31 января 2024 года

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Юнион» в турнирной таблице Лиги Жюпиле находится на первой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлто-синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «красно-чёрными». Со счётом 2:1 на своём поле «Юнион Сент-Жиллуа» выиграл у команды «Синт-Трёйден» в рамках матча 21-го тура Высшей лиги. С таким же счётом «жёлто-синие» дома одержали победу над «Андерлехтом» в четвертьфинале Кубка Бельгии.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Андерлехтом» (2:2).

«RWDM»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день четырнадцатую строчку. В пяти матчах к ряду «RWDM» проигрывает своим соперникам. В четвертьфинале Кубка Бельгии со счётом 2:0 «Остенде» выиграло у «красно-чёрных». С минимальным счётом «RWDM» уступил дома «Эйпену» в рамках матча 21-го тура Лиги Жюпиле.

28 января со счётом 1:3 «красно-чёрные» уступили на выезде «Мехелену» в игре следующего тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 1.20

Ничья – 7.20

Победит «RWDM» – 13.00

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» с форой -1.5 гола за игру – 1.56

Тотал голов больше 3.5 – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 – 1.75

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Семь поражений потерпели «красно-чёрные» в десяти крайних матчах

«Юнионисты» не проигрывают своим соперникам с ноября месяца прошлого года.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу команды «Юнион» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.56. Как минимум, с разницей в пару мячей «жёлто-синие» обыграют на своём поле «RWDM».