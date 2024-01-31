«Алмере Сити» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Алмере Сити» – «Эксельсиор», который состоится 2 февраля 2024 года

«Алмере Сити»

«Чёрная овца» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает четырнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Алмере» в предстоящем футбольном поединке с «красно-чёрными». В 1/8 Кубка Нидерландов с разницей в один мяч «Алмере» дома проиграло «Фортуне» (1:2). Нулевую ничью раскатала «чёрная овца» с той же «Фортуной» в матче 18-го тура Высшей лиги.

На прошлых выходных ПСВ со счётом 2:0 выиграл у «Алмере Сити» в матче следующего тура Эредивизи.

«Эксельсиор»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает на сегодняшний день «Эксельсиор». Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «красно-чёрные» выиграли дома «Гронинген» в 1/8 Кубка Нидерландов. С большим счётом на своём поле «Эксельсиор» взял верх над «Херенвеном» в рамках матча 18-го тура чемпионата (3:0).

27 января в игре следующего тура Эредивизи «красно-чёрные» разошлись миром с «Утрехтом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алмере Сити» – 1.97

Ничья – 3.65

Победит «Эксельсиор» – 3.60

Победит «Алмере Сити» с форой -1.5 гола – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Четыре победы одержали «чёрные овцы» в десяти последних матчах

За тот же период «красно-чёрные» взяли верх над своими соперниками в двух поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.97 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Алмере Сити». Почти двенадцать лет «чёрная овца» выигрывает на своём поле у «Эксельсиора».