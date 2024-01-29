«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде.
21-летний Угальде подписал с «красно-белыми» контракт на четыре с половиной года. Он будет выступать за «Спартак» под 9-м номером. В ближайшее время Манфред присоединится к команде на сборе в Дубае.
Мы же не раскладываем на фрагменты красивую женщину. Красивая и все. Не говорим же Какой у нее нос, какие глаза, а губы и волосы - это чудо.! Так и футбол. Игра команды нравится или нет. Все. Остальное мне не надо. Так что я простой любитель футбола, не аналитик и не корифей. Спасибо дружище за внимание и понимание.
Мы же не раскладываем на фрагменты красивую женщину. Красивая и все. Не говорим же Какой у нее нос, какие глаза, а губы и волосы - это чудо.! Так и футбол. Игра команды нравится или нет. Все. Остальное мне не надо. Так что я простой любитель футбола, не аналитик и не корифей. Спасибо дружище за внимание и понимание.
Есть такое понятие- Великая и Славная история клуба. Легендарные Имена. А еще, 10 спартачей- олимпийских чемпионов в составе сборной СССР. А все эти понятия, типа- в этом веке, в прошлом- это для отмазки, когда нечем крыть...
Есть такое понятие- Великая и Славная история клуба. Легендарные Имена. А еще, 10 спартачей- олимпийских чемпионов в составе сборной СССР. А все эти понятия, типа- в этом веке, в прошлом- это для отмазки, когда нечем крыть...
Станет ли Угалде таким же популярным как легенда Спартака Педроша?
Станет ли Угалде таким же популярным как легенда Спартака Педроша?
Да блин в ролике он каждый второй голешник - как рукой в ворота!
Да блин в ролике он каждый второй голешник - как рукой в ворота!
С полной торбой Ухналей!)))
Готовьтесь...))
С полной торбой Ухналей!)))
Готовьтесь...))
Сам Манфред прибыл...
Сам Манфред прибыл...