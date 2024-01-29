«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере нападающего «Твенте» .

21-летний Угальде подписал с «красно-белыми» контракт на четыре с половиной года. Он будет выступать за «Спартак» под 9-м номером. В ближайшее время Манфред присоединится к команде на сборе в Дубае.