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«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде

вчера, 20:31

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде.

21-летний Угальде подписал с «красно-белыми» контракт на четыре с половиной года. Он будет выступать за «Спартак» под 9-м номером. В ближайшее время Манфред присоединится к команде на сборе в Дубае.

«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угалде

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:22, ред.
Могу тебе признаться, что оцениваю игру любой команды в любом матче до слез примитивно. Нравится , не нравится. И все. Препарировать , раскладывать игру на компоненты, искать и видеть тактические нюансы - это не мое. Как сказал один великий тренер. Футбол - игра простая. Получил мяч, отдал пас и открылся. Все. Больше ничего не надо.
Мы же не раскладываем на фрагменты красивую женщину. Красивая и все. Не говорим же Какой у нее нос, какие глаза, а губы и волосы - это чудо.! Так и футбол. Игра команды нравится или нет. Все. Остальное мне не надо. Так что я простой любитель футбола, не аналитик и не корифей. Спасибо дружище за внимание и понимание.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
Согласен Толя...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Володя привет, я не корифей в футболе и не претендую на эту роль. Здесь на сайте другие корифеи, которые напоминают об этом постоянно,.. Я посто старый любитель футбола, который много видел и много помнит. А история штука сложная и изменчивая. Там много поворотов бывает и даже падений. Но это не про Спартак. И не надо путать понятия лучший и великий. Лучший это на сегодня, в году, в веке, а великий это навсегда. Согласен?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:50
Толя привет. Ну ты же корифей в футболе , а пишешь о веках....История отдельно взятого человека начинаеться от его рождения . Это поступки и достижения , падения и.т.д.....Так и команды в любом виде спорта. А есть , как и у людей из грязи в князи....). Ну про кого я это пишу ты наверное и сам догадаешься
112910415
112910415
сегодня в 05:58
и теперь будем наблюдать
adekvat
adekvat
сегодня в 05:23
Наконец то это случилось, посмотрим не зря ли все труды.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:17
Размечтались! Это самое сложное!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:13
Ещё бы тренера с мозгами подписать !
Capral
Capral
вчера в 23:34
Лучший, худший...
Есть такое понятие- Великая и Славная история клуба. Легендарные Имена. А еще, 10 спартачей- олимпийских чемпионов в составе сборной СССР. А все эти понятия, типа- в этом веке, в прошлом- это для отмазки, когда нечем крыть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:25
Лучшим этот клуб был в прошлом веке, а в этом веке с достижениями туговато.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:24, ред.
Мы много роликов уже видели. То узбекского "месси", которого Шамиль притащил и Педро , Понсе, Ларссен., Тиль...Главное чтобы он адаптировался в наших реалиях , влился в коллектив и что бы тренерская мысль была его места на поле....Вот в последнем у меня почему то сомнения есть , не большие но есть
ABir
ABir
вчера в 22:47
Добро пожаловать в Спартак Манфред!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:44
Вот, я и говорю- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
А как головой голешники забивает!!!?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 22:15
А ты не забыл крылатое выражение " И тут Остапа понесло...."
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:11
Но тут, надо учесть одно обстоятельство. Твенте в группе лидеров, и не только, благодаря талантливому парнишке. Видимо, тренер команды неплохо понимает футбол. Для полноценного и высокого результата, одного таланта мало, нужна тренерская мысль и понимание футболистом тренерской идеи. Понимаете, о чём я... Вобщем, удачи молодому таланту и его команде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне очень понравился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень мобильный форвард!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
Хорошо цепляется за мяч...видит поле...физически крепкий...посмотрим)...
True Story
True Story
вчера в 21:48
Сумма трансфера 13+2 млн евро, + примерно 10-ка на агентов, посредников и конечно откат себе в карман.
Станет ли Угалде таким же популярным как легенда Спартака Педроша?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:42
Маэстро, спасибо за ролик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Впечатляет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не знаю, с кем, его можно было бы сравнить, из спартаковцев прежних лет... Парнишка- красавчик, и даже играет в красной форме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как сказал однажды Остап Ибрагимович: "Камни подобраны со вкусом"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи ему, в Спартаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:24
Кто там свистел маленького роста...
Да блин в ролике он каждый второй голешник - как рукой в ворота!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:20
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:17
Этого достаточно)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:16
Молодой коваль прибыл на боевую позицию....
С полной торбой Ухналей!)))
Готовьтесь...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 21:01
По каким критериям , или признакам "лучший" ? Кроме твоего мнения разумеется.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:00
Добро пожаловать в лучший клуб страны!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53
Всё Кассьерре можно уезжать....не станет он лучшим бомбардиром....
Сам Манфред прибыл...
n4um75f9v2hv
n4um75f9v2hv
вчера в 20:46
Ну что, теперь на сборы и вписывайся в игру...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
Удачи ему в Спартаке, и хотелось бы, чтоб РПЛ не погубила карьеру молодому и очень интересному игроку!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:34
Замечательно, может появился один стабильный нап.
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