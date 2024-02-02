«Аякс» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Аякс» – ПСВ, который состоится 3 февраля 2024 года
«Аякс»
В пятёрку самых сильных команд Эредивизи входят на данный момент «аяксиды». Вспомним недавние матчи с участием «Аякса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ПСВ. В четырёх крайних матчах «евреи» обыграли своих оппонентов. На выезде с разницей в один мяч «Божьи сыновья» выиграли у команды «Гоу Эхед Иглс» в рамках матча 17-го тура Эредивизи (3:2). В игре следующего тура «евреи» взяли верх над «Валвейком» (4:1).
На прошлых выходных со счётом 4:2 «Аякс» одержал победу в гостях над «Хераклесом».
ПСВ
«Крестьяне» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают первую строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Утрехтом» в рамках матча 18-го тура Высшей лиги (1:1). В 1/8 Кубка Нидерландов с минимальным счётом «красно-белые» уступили в гостях «Фейеноорду».
27 января со счётом 2:0 «красно-белая армия» выиграла у команды «Алмере Сити» в прошлом туре Эредивизи.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аякс» – 3.35
- Ничья – 3.95
- Победит ПСВ – 2.02
- Победит ПСВ с форой -1.5 гола – 3.25
- Тотал голов больше 3.5 – 2.06
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.76
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Три победы одержали «крестьяне» в пяти крайних матчах
- За тот же период в четырёх футбольных поединках «аяксиды» выиграли у своих соперников.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу ПСВ с коэффициентом 2.02. На данном этапе «красно-белая армия» объективно сильнее «евреев» из Амстердама.