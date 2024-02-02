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«Аякс» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:42
«Аякс» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Аякс» – ПСВ, который состоится 3 февраля 2024 года

«Аякс»

В пятёрку самых сильных команд Эредивизи входят на данный момент «аяксиды». Вспомним недавние матчи с участием «Аякса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ПСВ. В четырёх крайних матчах «евреи» обыграли своих оппонентов. На выезде с разницей в один мяч «Божьи сыновья» выиграли у команды «Гоу Эхед Иглс» в рамках матча 17-го тура Эредивизи (3:2). В игре следующего тура «евреи» взяли верх над «Валвейком» (4:1).

На прошлых выходных со счётом 4:2 «Аякс» одержал победу в гостях над «Хераклесом».

ПСВ

«Крестьяне» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают первую строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Утрехтом» в рамках матча 18-го тура Высшей лиги (1:1). В 1/8 Кубка Нидерландов с минимальным счётом «красно-белые» уступили в гостях «Фейеноорду».

27 января со счётом 2:0 «красно-белая армия» выиграла у команды «Алмере Сити» в прошлом туре Эредивизи.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аякс» – 3.35
  • Ничья – 3.95
  • Победит ПСВ – 2.02
  • Победит ПСВ с форой -1.5 гола – 3.25
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.06
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.76

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «крестьяне» в пяти крайних матчах
  • За тот же период в четырёх футбольных поединках «аяксиды» выиграли у своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу ПСВ с коэффициентом 2.02. На данном этапе «красно-белая армия» объективно сильнее «евреев» из Амстердама.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ПСВ
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Все комментарии
45267gmef2r8
45267gmef2r8
сегодня в 09:08
Исходя из последних результатов, можно сказать, что у «Аякса» больше шансов на победу.
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gt6hf5hu4zng
сегодня в 09:05
ПСВ является сильным соперником, и нельзя исключать возможность их успешной игры в этом матче.
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q52fdcmd2j4r
сегодня в 09:04
«Аякс» является фаворитом в предстоящем матче.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:53
Ну голами они точно обменяются, а вот кто еще забьет, наверное и выиграет этот матч.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:02
Гости хоть и грозный соперник, но в своих стенах Аякс всё же может дать бой, рискну - ничью Х.
Гость
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