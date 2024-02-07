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«Пари Сен-Жермен» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:41
«Пари Сен-Жермен» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/8 Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» – «Брест», который состоится 7 февраля 2024 года

«Пари Сен-Жермен»

«Парижане» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимают первую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы ПСЖ в будущей встрече с «Брестом». В 1/16 Кубка Франции с разницей в три гола «красно-синие» взяли верх над «Орлеаном» (4:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Брестом» в рамках матча 19-го тура Лиги 1 (2:2).

2 февраля со счётом 2:1 «Пари Сен-Жермен» в гостях одержал победу над «Страсбургом».

«Брест»

В тройку самых сильных команд Лиги 1 входят «пираты» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бреста» за последнее время. Со счётом 2:0 «пираты» дома выиграли у «Монпелье» в рамках матча 18-го тура чемпионата. В один гол «красно-белые» в гостях обыграли на выезде команду «Трелисак» в 1/16 Кубка Франции (2:1).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «пираты» с «орлятами» из Ниццы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.39
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Брест» – 7.00
  • Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 гола – 1.99
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.10
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.71

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Четыре победы одержали «парижане» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «пираты» обыграли своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.99 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Пари Сен-Жермена» с форой -1.5 гола за игру. «Парижане» в предстоящем матче не упустят возможность пройти в четвертьфинал Кубка Франции.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ПСЖ
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 09:29
Очные противостояния коллективов, которые состоялись сравнительно недавно (2023-2024 гг.) также показывают, что Брест очень часто доставляет проблемы столичному оппоненту, и если непосредственно к цифрам, то за 3 таких поединка, ПСЖ ни разу не отработал встречу на 0. А вот в общей сложности Брест смог реализовать аж 5-ть моментов, и поэтому ожидать очередной оборонительный провал парижской команды вполне нормально.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:50
Если Париж должным образом отнесётся к данному матчу, то легко победят - Ф1(-2).
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