«Голуэй Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 16 февраля 2024 года

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» поднялись из Первого дивизиона, заняв первое место в турнирной таблице. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В межсезонье «Голуэй» провёл семь товарищеских встреч, из которых «бордово-синие» выиграли в четырёх. Со счётом 3:0 «соплеменники» взяли верх над командой «Лонгфорд Таун». С общим счётом 1:2 по сумме двух игр «Голуэй Юнайтед» уступил клубу «Слайго Роверс».

На прошлых выходных с минимальным счётом «соплеменники» проиграли «Вексфорду».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» провели в межсезонье три товарищеских матча, не уступив ни в одной из встреч. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничью раскатал «Сент-Патрикс Атлетик» с «Богемиансом» (1:1). С разницей в один гол «Пат’с» взял верх над командой «Дроэда Юнайтед» (2:1).

9 февраля со счётом 3:1 «Шемрок Роверс» одержал победу над «святошами» в финальном матче Суперкубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Голуэй Юнайтед» – 2.55

Ничья – 3.50

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.65

Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.95

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «соплеменники» в пяти крайних матчах

За такой же период «святоши» взяли верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем матче на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности больше двух голов за игру команды не забьют в предстоящем футбольном поединке. Именно такой исход матча подсказывает нам статистика очных встреч.