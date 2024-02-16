Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

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Согласно найденной карточке военного учёта, Лино Несси родился 23 сентября 1905 года.

А на чемпионате мира 1930 он сыграл в 2 матчах, представлял клуб Либертад из Асунсьона, и выглядел вот так:

Лино Несси был как минимум 5-м ребенком в семье. Его отец Emilio Nessi по профессии был фотографом. А вот по национальности отец был швейцарцем.

Я спросил у своего приятеля по переписке из Швейцарии есть ли у них база данных тех, кто убыл из страны в эмиграцию в разные годы. Оказалось, что такой ресурс в сети существует. Но вот найти человека с точно такими же именем и фамилией как у отца Несси в той базе не удалось. Как и вообще кого-то с такой фамилией.

Мать Несси также не была парагвайкой по рождению. Вот в такой интернациональной семье родился Лино Несси и его сестры и братья. Petronila Florentin, мама футболиста, была аргентинкой, она была на 6 лет моложе отца.

4 декабря 1916 родители по неизвестной причине оформили документы на рождение троих своих старших детей: дочерей Anna Maria и Lidia, а также на сына Gaspar. Возможно, подобные документы были оформлены на всех пятерых детей, но остальные документы не нашлись в архиве.

Anna Maria рождена в 1892. Lidia, скорее всего, в 1896, Gaspar в 1898. В этих документах указано, что отец (вместе с семьей) проживали в Асунсьоне по адресу la Avenida Republica 243.

На момент составления трёх документов о рождении старших детей (в 1916) отцу было 50 лет, а маме 44 года. В 1902 г. у них родился второй сын, которого назвали Jose Domingo.

Вот скан архивной записи о рождении 16 февраля 1892 старшей сестры Несси, Anna Maria. Все вышеперечисленные данные тут есть: и что отец фотограф, и что он швейцарец, и что ему 50 лет, и что мама аргентинка.

Из этого документа мы также узнаём, что деда футболиста звали Jose Nessi. Согласно переписи населения, он проживал в Аргентине, Буэнос-Айресе в 1895 году в возрасте 59 лет, по рождению швейцарец. А вот бабушка его Ana Maria в той же переписи значится совсем по другому полицейскому участку Буэнос-Айреса, в возрасте 55, из которых уже 35 она в браке, также швейцарка.

Лино Несси, как уже сказали, родился 23 сентября 1905 года. Отцу его, Emilio Nessi, в день рождения младшего сына было 39 лет.

Интересная деталь. Запись о крещении Лино датируется аж 1926 годом. Парень уже во всю играл в футбол, привлекался и в сборную Парагвая.

Только в августе 1926 г. Лино Несси был крещён, незадолго до своего 21-летия. Почему так поздно? — история об этом умалчивает.

Дебют в сборной Парагвая у Лино Несси произошёл в 1925. В 1925-26 Несси сыграл несколько матчей за сборную Парагвая вместе со своим старшим братом Gaspar.

Мой парагвайский коллега просил быть осторожным при опознавании на фото Лино Несси — мол, они с Гаспаром сильно похожи. Но, на поверку не нашлось ни одного фото, где оба брата были бы вместе. Но в сборной точно играли в нескольких матчах вместе.

Вот фото сборной Парагвая на ЧЮА 1925 в матче против Бразилии (1:3):

Лино Несси узнаваем легко. На этом фото он крайний слева, среди нападающих. Из тех футболистов на этом фото, кто сыграет на ЧМ -30,— вратарь Модесто Денис (стоит по центру) и ещё один форвард Диохенес Домингес (сидит рядом с Несси). Тренер, аргентинец Хосе Дюранд Лагуна, конечно, тоже.

А вот так Лино Несси выглядел в год дебюта в национальной команде:

На Чемпионатах Южной Америки 1925 и 1926 он сыграл во всех 4 матчах на каждом из этих турниров.

В 1926 г. парагвайская делегация фотографировалась в цивильных костюмах. Вот Лино Несси:

На третьем своём ЧЮА в 1929 Лино Несси также сыграл во всех матчах, но их было только 3. В одном из них он наконец-то забил гол, в ворота Перу. Тот гол у него единственный в играх за сборную.

В презентации в тому турниру было предложено вот такое фото Несси:

На ЧМ -1930 в матче против Бельгии Lino Nessi на 77-й мин сильно ударился головой о стойку ворот, пытаясь добить отлетевший от вратаря мяч в сетку. Игрок получил серьёзную травму и покинул поле. Его отвезли в больницу. А команда Парагвая доигрывала матч вдесятером. И выиграла, удержав минимальное преимущество. А матч с Бельгией был для Несси последним за Парагвай в карьере.

Узнаете ли вы на следующем фото Лино Несси? Это запечатлён момент прибытия части делегации Парагвая в Монтевидео на ЧМ -30:

Нет, это не он обведён кружком. Он как раз на другом краю, сидит крайний слева. Ему досталась шляпа другого фасона.

Давайте теперь посмотрим на найденную его карточку военного учёта:

Родился Лино Несси в небольшом городке Сан-Хуан-Баутиста в 200 км к югу от Асунсьона, столицы Парагвая. Там же родился и его брат Гаспар, а значит семья там и жила.

Оборот карточки:

Видим вновь даты 30-х годов, вписанные от руки — это период Чакской войны. На лицевой стороне перечислены места службы Лино Несси.

Armada Nacional — это военный флот, морского у них нет, а речной обязан быть. Что значит фраза Olimpo y Hospital Naval — не совсем понятно. Нет, про флотский госпиталь понятно, а что за Olimpo — пока не ясно.

На обороте карточки подробности внешности. Но и по фото можно догадаться, что он смуглокожий (triguena). А вот цвет волос к 63 годам стал уже седым.

Указано, что Лино Несси мог ехать верхом на лошади. А вот управлять автомобилем мог или нет — не указано.

В апреле 1940 34-летний Лино Несси женился на 20-летней Elsa Gaona. Но первая дочь у них с женой появилась на свет ещё в июне 1939. Затем в июне 1940 родилась ещё одна дочь. В декабре 1945 родилась и третья дочь Несси. И только в марте 1950 у него родился сын. Его нарекли Bernardo Gaspar. Отцу ребёнка было уже 44 года.

Карточка военного учета нашлась и для Bernardo Gaspar, сына Лино Несси.

Занятно, что в карточке и отца, и сына ступень обучения указана 2-й курс.

Имя Лино Несси встречается в январе 1938 в составе клуба Либертад, отправившегося на несколько матчей в Бразилию.

Есть ещё несколько фото Лино Несси.

В чилийском журнале Los Sports в ноябре 1929, во время ЧЮА, было опубликовано фото Несси. Статья в принципе не о нём, но фото его:

Ну, и один из вариантов фото сборной Парагвая перед матчем со сборной США на ЧМ -30, но без имён: