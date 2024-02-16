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Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

сегодня, 14:53
Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Согласно найденной карточке военного учёта, Лино Несси родился 23 сентября 1905 года.

А на чемпионате мира 1930 он сыграл в 2 матчах, представлял клуб Либертад из Асунсьона, и выглядел вот так:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Лино Несси был как минимум 5-м ребенком в семье. Его отец Emilio Nessi по профессии был фотографом. А вот по национальности отец был швейцарцем.

Я спросил у своего приятеля по переписке из Швейцарии есть ли у них база данных тех, кто убыл из страны в эмиграцию в разные годы. Оказалось, что такой ресурс в сети существует. Но вот найти человека с точно такими же именем и фамилией как у отца Несси в той базе не удалось. Как и вообще кого-то с такой фамилией.

Мать Несси также не была парагвайкой по рождению. Вот в такой интернациональной семье родился Лино Несси и его сестры и братья. Petronila Florentin, мама футболиста, была аргентинкой, она была на 6 лет моложе отца.

4 декабря 1916 родители по неизвестной причине оформили документы на рождение троих своих старших детей: дочерей Anna Maria и Lidia, а также на сына Gaspar. Возможно, подобные документы были оформлены на всех пятерых детей, но остальные документы не нашлись в архиве.

Anna Maria рождена в 1892. Lidia, скорее всего, в 1896, Gaspar в 1898. В этих документах указано, что отец (вместе с семьей) проживали в Асунсьоне по адресу la Avenida Republica 243.

На момент составления трёх документов о рождении старших детей (в 1916) отцу было 50 лет, а маме 44 года. В 1902 г. у них родился второй сын, которого назвали Jose Domingo.

Вот скан архивной записи о рождении 16 февраля 1892 старшей сестры Несси, Anna Maria. Все вышеперечисленные данные тут есть: и что отец фотограф, и что он швейцарец, и что ему 50 лет, и что мама аргентинка.

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Из этого документа мы также узнаём, что деда футболиста звали Jose Nessi. Согласно переписи населения, он проживал в Аргентине, Буэнос-Айресе в 1895 году в возрасте 59 лет, по рождению швейцарец. А вот бабушка его Ana Maria в той же переписи значится совсем по другому полицейскому участку Буэнос-Айреса, в возрасте 55, из которых уже 35 она в браке, также швейцарка.

Лино Несси, как уже сказали, родился 23 сентября 1905 года. Отцу его, Emilio Nessi, в день рождения младшего сына было 39 лет.

Интересная деталь. Запись о крещении Лино датируется аж 1926 годом. Парень уже во всю играл в футбол, привлекался и в сборную Парагвая.

Только в августе 1926 г. Лино Несси был крещён, незадолго до своего 21-летия. Почему так поздно? — история об этом умалчивает.

Дебют в сборной Парагвая у Лино Несси произошёл в 1925. В 1925-26 Несси сыграл несколько матчей за сборную Парагвая вместе со своим старшим братом Gaspar.

Мой парагвайский коллега просил быть осторожным при опознавании на фото Лино Несси — мол, они с Гаспаром сильно похожи. Но, на поверку не нашлось ни одного фото, где оба брата были бы вместе. Но в сборной точно играли в нескольких матчах вместе.

Вот фото сборной Парагвая на ЧЮА 1925 в матче против Бразилии (1:3):

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Лино Несси узнаваем легко. На этом фото он крайний слева, среди нападающих. Из тех футболистов на этом фото, кто сыграет на ЧМ-30,— вратарь Модесто Денис (стоит по центру) и ещё один форвард Диохенес Домингес (сидит рядом с Несси). Тренер, аргентинец Хосе Дюранд Лагуна, конечно, тоже.

А вот так Лино Несси выглядел в год дебюта в национальной команде:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

На Чемпионатах Южной Америки 1925 и 1926 он сыграл во всех 4 матчах на каждом из этих турниров.

В 1926 г. парагвайская делегация фотографировалась в цивильных костюмах. Вот Лино Несси:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

На третьем своём ЧЮА в 1929 Лино Несси также сыграл во всех матчах, но их было только 3. В одном из них он наконец-то забил гол, в ворота Перу. Тот гол у него единственный в играх за сборную.

В презентации в тому турниру было предложено вот такое фото Несси:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

На ЧМ-1930 в матче против Бельгии Lino Nessi на 77-й мин сильно ударился головой о стойку ворот, пытаясь добить отлетевший от вратаря мяч в сетку. Игрок получил серьёзную травму и покинул поле. Его отвезли в больницу. А команда Парагвая доигрывала матч вдесятером. И выиграла, удержав минимальное преимущество. А матч с Бельгией был для Несси последним за Парагвай в карьере.

Узнаете ли вы на следующем фото Лино Несси? Это запечатлён момент прибытия части делегации Парагвая в Монтевидео на ЧМ-30:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Нет, это не он обведён кружком. Он как раз на другом краю, сидит крайний слева. Ему досталась шляпа другого фасона.

Давайте теперь посмотрим на найденную его карточку военного учёта:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Родился Лино Несси в небольшом городке Сан-Хуан-Баутиста в 200 км к югу от Асунсьона, столицы Парагвая. Там же родился и его брат Гаспар, а значит семья там и жила.

Оборот карточки:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Видим вновь даты 30-х годов, вписанные от руки — это период Чакской войны. На лицевой стороне перечислены места службы Лино Несси.

Armada Nacional — это военный флот, морского у них нет, а речной обязан быть. Что значит фраза Olimpo y Hospital Naval — не совсем понятно. Нет, про флотский госпиталь понятно, а что за Olimpo — пока не ясно.

На обороте карточки подробности внешности. Но и по фото можно догадаться, что он смуглокожий (triguena). А вот цвет волос к 63 годам стал уже седым.

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Указано, что Лино Несси мог ехать верхом на лошади. А вот управлять автомобилем мог или нет — не указано.

В апреле 1940 34-летний Лино Несси женился на 20-летней Elsa Gaona. Но первая дочь у них с женой появилась на свет ещё в июне 1939. Затем в июне 1940 родилась ещё одна дочь. В декабре 1945 родилась и третья дочь Несси. И только в марте 1950 у него родился сын. Его нарекли Bernardo Gaspar. Отцу ребёнка было уже 44 года.

Карточка военного учета нашлась и для Bernardo Gaspar, сына Лино Несси.

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Занятно, что в карточке и отца, и сына ступень обучения указана 2-й курс.

Имя Лино Несси встречается в январе 1938 в составе клуба Либертад, отправившегося на несколько матчей в Бразилию.

Есть ещё несколько фото Лино Несси.

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

В чилийском журнале Los Sports в ноябре 1929, во время ЧЮА, было опубликовано фото Несси. Статья в принципе не о нём, но фото его:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

Ну, и один из вариантов фото сборной Парагвая перед матчем со сборной США на ЧМ-30, но без имён:

Игроки сборной Парагвая на ЧМ-30: Лино Несси, правый фланг атаки

А имена смотрите в предыдущих статьях: и в матче против США, и против Бельгии.

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