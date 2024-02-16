«Осасуна» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Осасуна» – «Кадис», который состоится 17 февраля 2024 года

«Осасуна»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на одиннадцатой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Кадисом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Осасуны». С минимальным счётом на выезде «красные» уступили «Барселоне» в рамках матча 20-го тура чемпионата. На своём поле в сухую, пропустив три гола, «Осасуна» потерпела поражение от «Сельты» в позапрошлом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «красные» на выезде взяли верх над командой «Реал Сосьедад».

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимает восемнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Кадиса» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «жёлто-синие» с «Атлетиком» из Бильбао в рамках матча 22-го тура чемпионата Испании. Также без голов прошла игра следующего тура Ла Лиги с «Вильярреалом».

9 февраля в сухую, пропустив пару мячей, «Кадис» проиграл на своём поле «Бетису».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 1.80

Ничья – 3.40

Победит «Кадис» – 5.20

Победит «Осасуна» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 – 1.51

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «красные» уступили

За аналогичный период «Кадис» проиграл своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.80 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Осасуны». Если «красные» смогли выиграть в гостях у «Королевского» из Сан-Себастьяна, то на своём поле определённо должны взять три очка в матче с «Кадисом».