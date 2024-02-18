«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Примеры чемпионата Испании «Мальорка» – «Реал Сосьедад», который состоится 18 февраля 2024 года

«Мальорка»

«Островитяне» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают шестнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «киноварных», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Королевским». В сухую, пропустив четыре гола, «Мальорка» проиграла на выезде «баскам» из Бильбао в 23-ем туре Примеры. «Нулёвку» раскатали «красно-чёрные» в первом полуфинальном матче Кубка Испании с командой «Реал Сосьедад» (0:0).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «островитяне» выиграли у «пчёл» из Мадрида.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на седьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Королевского» за последнее время. Нулевую ничью раскатал «Реал Сосьедад» с «жиронцами» в рамках матча 23-го тура Ла Лиги. В прошлом туре чемпионата Испании с минимальным счётом «бело-голубые» уступили дома «Осасуне».

14 февраля в первой игре 1/8 Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» уступил в гостях «Пари Сен-Жермену».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 3.35

Ничья – 2.85

Победит «Реал Сосьедад» – 2.55

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 гола – 5.70

Тотал голов больше 2.5 – 3.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.33

Статистика

Семь крайних очных матчей завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «островитяне» в десяти крайних футбольных поединках

За тот же период «бело-голубые» уступили также в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.33. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных встреч команд.