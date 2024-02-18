«Базель», «Новара» и «Рубин» наслаждались игрой суперзвёзд футбола. Гранды не заметили талантов

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сегодня, 15:14

Недооценивали не только Салаха.

Скауты «Барселоны» разглядели Месси в далекой Аргентине, когда ребенком Лионеля ещё не пускали на многие карусели из-за низкого роста. Юного Роналду заметили в школе «Спортинга». В «Манчестер Юнайтед» приняли решение заплатить большие деньги – Фергюсона за это критиковали, поскольку верили в потенциал Криштиану.

Но теперь видим, как Беллингема из «Бирмингема» не забрал один из грандов АПЛ . Лишь после обкатки в «Боруссии» из Дортмунда великолепный Джуд попал в «Реал» за более чем 100 млн евро. В списке лучших игроков последнего сезона много мастеров, которых поначалу недооценили. Напомним об их становлении.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

В случае с самым продуктивным созидателем в топ-5 – у Бруну 70 передач под удар, опережает даже Эдегора из «Арсенала» и Сане из «Баварии», речь о тотальной недооценке. Сейчас португальцу двадцать девять лет, играет за перестроечный «Манчестер Юнайтед», старается тащить команду вперед. У Бруну есть футбольный вкус, выбрал Каррика, когда спросили о бывшем футболисте «красных дьяволов», с которым хотел бы сыграть в одном составе. Фернандеша активно заманивают в Саудовскую Аравию, агентом шейхов является сам Роналду. Но Бруну рано на пенсию. И что забавно в его судьбе – это воспитанник «Новары». Португальца выставили из школы «Боавишты», вырос в итальянском футболе, играл за «Удинезе» и «Сампдорию». Необычный путь для современного футбола, в МЮ Фернандеш попал в 25 с половиной лет.

Виктор Осимхен («Наполи»)

В «Вольфсбурге» не заиграл, в «Шарлеруа» не задержался, хотя та успешная аренда помогла ему понравиться скаутам «Лилля». У «догов» нюх на футбольный талант. Умеют поставить на игроков, которые сильно вырастут в цене. Вот только нападающий с данными Осимхена должен был заинтересовать грандов задолго до успеха в «Наполи». Для скаутов самых главных клубов мира игнорирование Виктора – большой прокол. Теперь придется заплатить Де Лаурентису огромные деньги, ведь именно в Неаполе поверили парню с непростой судьбой. Жил на свалке и свои первые бутсы нашел именно среди мусора, правый и левый от разных фирм.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

У ван Дейка тоже непростая история юности. Если Осимхен пережил малярию, которую подхватил во время отпуска в Нигерии, то Вирджила едва не убили врачи в Нидерландах. Молодой защитник в 20 лет попал в больницу, где ему поставили неправильный диагноз. В итоге острый аппендицит привел к осложнениям, инфекции почек и перитониту. Если бы мама игрока не подняла шум, то ван Дейк мог умереть. Вирджил так сильно похудел в больнице и ослаб, что его никто не хотел подписывать. «Гронингену» повезло, что им достался здоровяк, который позже играл за «Селтик» и «Саутгемптон». Гранды долго недооценивали Вирджила, но ошиблись. А «Ливерпуль» выиграл, когда вывалил дикие деньги за немолодого уже защитника – 85 млн евро.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Тодд Боэли испугал и насмешил фанатов «Челси», когда включил Салаха и Де Брюйне в список выпускников академии лондонского клуба. На самом деле Де Брюйне учили в школах «Гента» и «Генка». А после успехов на родине именно в Лондоне ему не нашлось места в основе. В итоге после аренд в Бельгию и в Германию, где играл за «Вердер», атакующий полузащитник получил приглашение «Вольфсбурга». С «волками» жил, по-волчьи выл – отдавал много голевых передач и отправился покорять АПЛ ещё раз, на этот раз в «Манчестер Сити». Стал легендой чемпионата Англии, одним из лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов.

Рафаэл Леау («Милан»)

В 2018 году юный крайний нападающий стал свободным агентом. У него почти не было матчей в основе родного «Спортинга», но мальчишка забивал голы за молодежные сборные Португалии. Нельзя было не заметить данные, которые на поверхности – скорость и техника. Странно, что гранды просчитались и не пригласили Леау. А вот «Лилль» вытащил счастливый билет, как и в случае с Осимхеном. Приобрели свободного агента, а «Милан» заплатил за трансфер Рафы 49.5 млн евро. Итальянцы не прогадали, сейчас рыночная стоимость форварда в районе 90 млн евро. К слову, в составе «россонери» есть ещё один недооцененный человек, в которого поверили в «Лилле» — вратарь Мик Меньян. Выпускник школы ПСЖ достался итальянцам всего за 15.4 млн евро, а теперь рыночная стоимость в три раза выше.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Легенда АПЛ , легенда «Ливерпуля». Скорее всего, египтянина убедят уехать в Саудовскую Аравию летом, хотя новый тренер «красных» должен поговорить с вингером о совместном будущем. У Салаха хватает сил и класса, чтобы оставаться в топ-5 и повоевать за ещё один успех в Лиге чемпионов, куда «красные» должны снова выйти. Но в карьере Мохамеда были разные времена. Его не заметили сразу в большом клубе из Европы, оказался в «Базеле». Затем не заиграл «Челси». Дальше была аренда в «Фиорентину». В «Ливерпуль» попал из «Ромы». Значительную часть карьеры Мохамед потратил на матчи, которые весь футбольный мир не смотрел так часто как поединки «красных». Но Салах трудился и забрался на самую вершину.

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Грузин летом перейдет в другой клуб, ведь у «Наполи» плохой сезон. Можно улучшить настроение победой над «Барселоной» в Лиге чемпионов, но будет сложно. А вот сам по себе Кварацхелия хорош. Молодой и ценный крайний нападающий перейдет в большой клуб. А ведь раньше Хвичу недооценил «Локомотив» и десятки клубов, которые могли опередить «Рубин», но просчитались. Впрочем, в мире, где лучший футболист планеты не покинул средний чемпионат Франции, всякие трансферные коллизии случаются. Самое главное, чтобы недооцененных талантов в конце забирали правильные клубы и тренеры. Скаутинг неточная наука, нужно везение и интуиция. Как видите, она не всегда срабатывает, особенно когда речь не об очередном талантливом бразильце – им верят с пеленок.

Здесь представители разных поколений. И хотя часто за талантливого парнишку цепляются зубами, как только ему можно заключать первый профессиональный контракт, приятно, что остаются истории непростого становления. Салах и Кварацхелия дрались за место под солнцем. Пусть их путь вдохновляет тех, кому не хватает веры в себя для успеха в собственной профессии.