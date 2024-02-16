Кононов — о работе в «Спартаке»: «Я верил, что мы могли всё исправить»

Главный тренер «Торпедо» высказался о том, почему его период работы в московском «Спартаке» не получился успешным.

Сравнимо ли моральное состояние после ухода из «Сатурна» с тем, что было в момент отставки из «Спартака»? Я покидал Раменское, когда клуб шёл на первом месте и всё складывалось достаточно хорошо. В «Спартаке» другая ситуация — у нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли всё исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они ещё не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации — тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава — это серьёзная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

Был ли я готов к тому, что при мне клуб запустит обновление состава? Когда я приходил, существовал определённый план по перестроению команды. Поначалу всё шло плавно — трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна всё пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определённых футболистов.

Является ли главной причиной того, что всё пошло не по плану, уход ключевых игроков и большое количество новичков? Всегда всё зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена чёткая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперёд. Под неё подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и всё пошло немного по-другому.