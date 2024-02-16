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Кононов — о работе в «Спартаке»: «Я верил, что мы могли всё исправить»

вчера, 16:53

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о том, почему его период работы в московском «Спартаке» не получился успешным.

Сравнимо ли моральное состояние после ухода из «Сатурна» с тем, что было в момент отставки из «Спартака»? Я покидал Раменское, когда клуб шёл на первом месте и всё складывалось достаточно хорошо. В «Спартаке» другая ситуация — у нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли всё исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они ещё не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации — тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава — это серьёзная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

Был ли я готов к тому, что при мне клуб запустит обновление состава? Когда я приходил, существовал определённый план по перестроению команды. Поначалу всё шло плавно — трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна всё пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определённых футболистов.

Является ли главной причиной того, что всё пошло не по плану, уход ключевых игроков и большое количество новичков? Всегда всё зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена чёткая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперёд. Под неё подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и всё пошло немного по-другому.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:26
У Кононова в Спартаке все сразу не заладилось, а тут еще Цорн
Capral
Capral
вчера в 19:04
Вроде, и новость не про "дырявого"...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:21, ред.
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:11
    Привет, Яков!!!
    Всецело, тебе доверяю!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ antant1 (раскрыть)
    вчера в 18:10
    Я всё видел своими глазами и просто пруфы выложил.
    Единственный тренер, при котором Бакаев был топ
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:09
    Виктор, привет, я помню очень хорошо.
    17.03.19.
    Зенит Семака сделал 196 точных пасов за матч, 8 ударов в сторону и 1 в створ. Вот такой был Спартак Кононова- полная деквалификация Де Семакерби
    antant1
    antant1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:08
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:57
      При нём был лучший Спартак и лучший Краснодар.
      Кононов это как Эмери
      x92jw592zy3j
      x92jw592zy3j
      вчера в 17:29
      Сдается и в Торпедо он долго не задержится.
      577pgn56twnj
      577pgn56twnj
      вчера в 17:24
      Прошлое уже вспоминать нет смысла
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 17:16
      Так, Олежа, меньше текста и давай показывай результат с Торпедо
      Capral
      Capral
      вчера в 17:09
      Плохо помню его работу в Спартаке, но в этом клубе всем работать непросто. Большой Клуб, Грандиозные Традиции, огромная ответственность!!! Легко работать было Романцеву, сценарий от Бескова, состав сильнейший и практически, никаких потерь. Но сейчас, Кононов в Торпедо, и думать надо, как помочь замечательному клубу, вернуть былое Уважение. Возможно, в Торпедо не такие требования как в Спартаке и ответственность не такая большая, но надо клуб возвращать в вышку. А, опыт, работы в Спартаке, пусть, даже неудачный- лишним не станет. Вобщем, Удачи Кононову и Торпедо!!!!!!!
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 17:09
      Не шмогла я, не шмогла...
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 17:07
      Кононов: "Мне просто не хватило три месяца..."
      Hauptman
      Hauptman
      вчера в 17:00
      Кононов попал не в ту команду, там успеха не добьешься.
      Гость
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