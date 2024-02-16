Кононов — о работе в «Спартаке»: «Я верил, что мы могли всё исправить»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о том, почему его период работы в московском «Спартаке» не получился успешным.
Сравнимо ли моральное состояние после ухода из «Сатурна» с тем, что было в момент отставки из «Спартака»? Я покидал Раменское, когда клуб шёл на первом месте и всё складывалось достаточно хорошо. В «Спартаке» другая ситуация — у нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли всё исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они ещё не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации — тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава — это серьёзная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.
Был ли я готов к тому, что при мне клуб запустит обновление состава? Когда я приходил, существовал определённый план по перестроению команды. Поначалу всё шло плавно — трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна всё пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определённых футболистов.
Является ли главной причиной того, что всё пошло не по плану, уход ключевых игроков и большое количество новичков? Всегда всё зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена чёткая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперёд. Под неё подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и всё пошло немного по-другому.
А кто клоуну может доверять? Только...
А кто клоуну может доверять? Только...
Всецело, тебе доверяю!!!
Всецело, тебе доверяю!!!
Единственный тренер, при котором Бакаев был топ
Единственный тренер, при котором Бакаев был топ
17.03.19.
Зенит Семака сделал 196 точных пасов за матч, 8 ударов в сторону и 1 в створ. Вот такой был Спартак Кононова- полная деквалификация Де Семакерби
17.03.19.
Зенит Семака сделал 196 точных пасов за матч, 8 ударов в сторону и 1 в створ. Вот такой был Спартак Кононова- полная деквалификация Де Семакерби
Кононов это как Эмери
Кононов это как Эмери