Самые успешные братья-футболисты. И для Березуцких нашлось место

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Но не на вершине.

Говорят, что футболистам много платят и они дорого стоят, потому что лишь малая часть тех, кто занимается футболом, могут демонстрировать выдающиеся способности. Это «штучные» таланты – как и в случае с актерами, артистами. Поэтому каждый игрок, добившийся известности, в некотором роде уникален. Тем сложнее выйти на примерно одинаковый высокий уровень выходцам из одной семьи – братьям. И все же примеры выдающихся братьев-футболистов есть.

Портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых выдающихся футбольных братьев. Сразу скажем, что там есть самые известные представители России – Алексей и Василий Березуцкие. Они в рейтинге издания занимают 18-е место. Но посмотрим, кто во главе списка.

1. Бобби и Джек Чарлтон

Оба брата были в составе сборной Англии, которая в 1966 году выиграла чемпионат мира. Бобби работал в полузащите, а Джек – в центре обороны. Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Лидса», соответственно, вне поля при этом переживали сложные отношения и много лет не разговаривали друг с другом. Это не помешало им добиться уникального – стать вместе чемпионами мира.

2. Люка и Тео Эрнандес

А это, пожалуй, сильнейшие братья-футболисты прямо сейчас в мире. Они вместе прошли школу мадридского «Атлетико», но выбрали представлять сборную Франции. Центральный защитник Люка выиграл чемпионат мира в 2018 году и на следующий год перебрался в «Баварию». Тео не сыграл ни одного официального матча за «Атлетико» и перебрался в «Реал», а позже обосновался в «Милане», где сейчас блистает. Тео стал финалистом ЧМ -2022, тогда как Люка получил травму на групповом этапе. Но у них все же есть совместный трофей – они с Францией выиграли Лигу Наций в 2021 году.

3. Сократес и Раи

Сократес был ключевым игроком сборной Бразилии 1982 года, которую до сих пор помнят за ее блестящий футбол. Хотя чемпионат мира она не выиграла. А его младший брат Раи стал чемпионом мира в 1994 году, хотя за рамками группового этапа не появлялся. На клубном уровне атакующий полузащитник выиграл два Кубка Либертадорес с «Сан-Паулу» и добивался успеха в Лиге 1 с ПСЖ .

4. Франко и Джузеппе Барези

Франко Барези считается одним из величайших защитников в истории футбола. Он выиграл чемпионат мира с Италией и всю карьеру провел в «Милане», где стал настоящей легендой. А его старший брат Джузеппе выступал на позиции опорного полузащитника. На его счету почти 400 матчей в составе «Интера» и 18 игр за сборную Италии.

5. Микаэль и Брайан Лаудруп

В составе сборной Дании в 1980-х и 1990-х братья Лаудрупы провели 186 матчей и забили 58 голов. Микаэль запомнился футбольной общественности как один из ярчайших плеймейкеров. Он успел поиграть за «Реал», «Барселону», «Ювентус». Брайан играл на позиции вингера и тоже отметился в ряде крупных команд, таких как «Бавария», «Фиорентина» и «Аякс». Также он выиграл Евро-92, когда его брат решил пропустить турнир.

6. Франк и Рональд де Бур

Франк де Бур провел за сборную Нидерландов 112 матчей и стал одной из ее легенд, выступая в обороне. Его брат Рональд играл на позиции атакующего полузащитника и провел за Нидерланды 67 матчей. На клубном уровне братья были почти неразлучны, что тоже уникально и роднит их с Березуцкими, кстати. Де Буры выступали вместе за пять разных команд, включая «Аякс», «Барселону» и «Рейнджерс».

7. Гари и Фил Невилл

Оба брата прошли школу «Манчестер Юнайтед» и были частью чрезвычайно успешной команды сэра Алекса Фергюсона. Но в какой-то момент их пути разошлись. Гэри всю карьеру провел на «Олд Траффорд», а Фил восемь лет отыграл за «Эвертон», куда перешел из МЮ в 2005 году. Вместе они провели 144 матча за сборную Англии.

8. Габриэль и Диего Милито

Чаще всего братья начинали карьеру вместе, росли рядом. А вот братья Милито стартовали в футболе в противоборствующих аргентинских клубах. И играли на диаметрально разных позициях: Габи был центральным защитником, а Диего – нападающим. Все же братья поиграли вместе в «Сарагосе». Позже Габи защищал цвета «Барселоны», а Диего – «Интера». В общей сложности они провели 67 матчей за сборную Аргентины.

9. Рональд и Эрвин Куман

Сборная Нидерландов, выигравшая Евро-1988, имела в своем составе обоих братьев Куманов. Они вышли с первых минут в этой триумфальной игре и взяли трофей. Карьеры их не всегда пересекались, и Роналд оказался успешнее Эрвина. Первый выиграл еврокубки с ПСВ и «Барселоной», провел за сборную 78 матчей. А Эрвин отыграл 31 матч за Нидерланды, стал дважды чемпионом этой страны с ПСВ и взял Кубок Кубков вместе с бельгийским «Мехеленом».

10. Коло и Яя Туре

За сборную Кот-д’Ивуара эти братья провели более ста матчей. Они были частью команды, которая выиграла Кубок Африки в 2015 году. Центральный защитник Коло Туре становился чемпионом Англии с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», где успел поиграть со своим братом Яя. Последний надолго закрепился в стане «горожан», взяв с ними три чемпионских титула. А перед этим он был частью «Барселоны», выигравшей три трофея в сезоне-2008/09. Правда, многим Яя запомнился своими неоднозначными выступлениями в СМИ с подозрением всех вокруг в расизме.

11. Паоло и Фабио Каннаваро