Игрок взял фамилию в честь родного клуба. Великие истории любви в футболе

1707925384

сегодня, 18:43

Акинфеев и Мальдини рядом с необычными героями.

27 лет в одной команде – мировой рекорд

Саид Бей родился в Стамбуле в 1912-м. Полюбил футбол, который привезли в город британские моряки, а затем оказался в ещё одном порту Османской Империи – Измире. Саид бросил всё ради игры. У него получилось отбирать мячи, поэтому занял позицию защитника. Первым и единственным серьезным клубом в его карьере стал «Алтынорду» из Измира. В итоге Саид проведет в одной команде 27 лет, мировой рекорд, сыграет свыше 800 матчей и будет выступать до 44 лет.

Но уровень турецкого футбола на отрезке с начала 30-х до середины 50-х годов был низким. «Алтынорду» выигрывал только локальные кубки в Футбольной лиге Измира, а сейчас это аутсайдер в низшей лиге. Лишь раз Саид заявил о себе на уровне всей Турции, став лучшим снайпером Национального дивизиона. Это попытка создать чемпионат Турции по футболу. «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» и тогда были сильнее всех, но клубы из Измира решили схитрить.

Они выставили на турнир сборную трех команд. Но стали последними, невзирая на голы Саида. Легенда «Галатасарая» Метин Октай считает Алтынорду «ролевой моделью», а владельцы клубов из Стамбула приглашали футболиста на ужины в дорогие рестораны, предоставляя пустой чек. Просили вписать любую зарплату, лишь бы забрать легенду себе. Саид всегда отказывался, хотя его заработков в футболе часто хватало только на хлеб и оливки в худшие времена.

А когда в Турции в 1934-м приняли «закон о фамилиях» – спорный метод свести воедино разношерстное по национальности население с помощью турецких фамилий, то Саид Бей стал Алтынорду. Так поступили легенды других турецких клубов. Спустя почти сто лет можно подумать, что команды назвали в честь игроков. Карьера Саида – пример редкой для футбола лояльности. Трансферы ведь древняя забава. Но среди верных игроков выделяется скромный турок. Саид не позволил великому Мальдини поставить мировой рекорд по сезонам в одном клубе.

Мальдини и Тотти – самые верные звезды

Паоло и Франческо много раз получали заманчивые приглашения от других клубов. «Милан» и «Рома» не всегда были в идеальном состоянии, но итальянцы оставались. Мальдини было проще, ведь Паоло второй в династии после отца, а «Милан» благодаря хитрому владельцу Берлускони был лучшей командой мира. Защитник словно любил красивую женщину, которая при этом была идеальной супругой. У Тотти история сложнее, с «Ромой» приходилось страдать чаще, а Скудетто выиграл лишь раз.

Зато Ческо среди рекордсменов Серии А по голам, вместе с Мальдини провели по 25 лет в большом футболе. В истории больше только у турецкого защитника Алтынорду – 27, и у французского форварда Канеле, который играл за «Клуб Франсез» из Парижа. Фернанд выступал за свой коллектив 26 лет, начав в 19-м веке. Однолюбов, игравших более двадцати сезонов за одну команду, немало. Но если говорим о суперзвездах, то можно отметить голкипера «Сан-Паулу» Сени и шотландского вингера «Ливерпуля» Лиддела.

А рекорд Англии у Райана Гиггза, 24 сезона за МЮ . Забавно, учитывая бурную изменчивую личную жизнь валлийца. Но так тоже бывает, валлиец любил «Манчестер Юнайтед» по заветам Кантона:

Можно поменять жену, политические взгляды и религию, но никогда, никогда нельзя менять свой любимый клуб.

Не исключаем, что цитату выдумали. Но эти слова часто приводят, когда вспоминают крылатые изречения Короля Эрика. Независимо от реального автора, слова понравились публике. Сам француз не пример однолюба, но «Манчестер Юнайтед» в его сердце. Джеррард, Терри, Лэмпард и многие другие легенды не провели всю карьеру в одном клубе, а вот Барези, Адамс, Пуйоль, Скоулз, Каррагер, Гари Невилл, Костакурта и Бергоми – звезды, которые не искали новой любви после встречи с первым клубом.

Акинфеев пошел по стопам Яшина и Нетто

Вратарь в первой команде ЦСКА 20 лет, самый сильный из однолюбов с двумя десятками сезонов на одном месте из действующих игроков. Выше только люди из Филиппин, Монголии и Гибралтара. А вторым по классу в этом списке может назвать себя Антон Шунин – голкипер «Динамо», где всю карьеру провел Яшин. Льва Ивановича не отпустили бы в «Реал», как и капитана «Спартака» Нетто, но в другие российские клубы не переходили, связали всю жизнь с любимыми командами.

А если говорим об уровне чемпионов мира, то есть один удачный пример – Томас Мюллер. У него были десятки зарубежных приглашений, но каждый раз немец продлевал контракт с «Баварией». Сейчас у клуба из Мюнхена непростые времена, а форварда разозлили напарники в день разгрома от «Байера». Но сегодня новый вызов против «Лацио» в Лиге чемпионов. Мюллер, как и Коке из «Атлетико» – хавбек всю карьеру провел в клубе из Мадрида, прекрасно знают, что верность требует жертв, как и стабильность.

Любовь отличает не только диапазон сильных чувств, хотя они возбуждают сильнее. Любовь также про стабильность и умение работать над отношениями. Забавляет возвращение моды на полиаморию, в которую играют люди новых поколений. Всё это проходили, ни разу не сработало. Вечного двигателя нет, законы природы нерушимы. Но работает любовь двоих, в которой важно находить время для любимых, помимо детей, родных и друзей. И важно уметь смотреть на отношения как на марафон, признавая чужие минусы.

Все футболисты в престижном списке «людей одного клуба» доказали верность. Хороший пример для наследования. Игроки говорили «нет», когда предлагали измены за огромные деньги и совращали шансами на трофеи. Также все переживать с родными клубами сложные времена. Верные заслуживают уважения, хотя проще выиграть всё, меняя клубы. Разумеется, Пеле, Месси, Роналду и Зидан не стали хуже из-за переезда из команды в команду. Но у верных игроков, как Мюллер и Акинфеев, особое место в футбольной истории.