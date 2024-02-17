«У меня отец работал в КГБ». Экс-игрок ЦСКА рассказал, что мог перейти в МЮ

Бывший защитник ЦСКА рассказал, что в своё время мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

В 1966 году в Англии нашу команду всю хотели разобрать иностранные клубы. Меня лично приглашали в «Манчестер Юнайтед». Предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год. Я ответил, что не могу согласиться на их предложение. Не те времена были, у меня отец работал тогда в КГБ .