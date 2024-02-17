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«У меня отец работал в КГБ». Экс-игрок ЦСКА рассказал, что мог перейти в МЮ

вчера, 18:16

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал, что в своё время мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

В 1966 году в Англии нашу команду всю хотели разобрать иностранные клубы. Меня лично приглашали в «Манчестер Юнайтед». Предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год. Я ответил, что не могу согласиться на их предложение. Не те времена были, у меня отец работал тогда в КГБ.

Как было сделано предложение? Три человека пришли ко мне в гостиничный номер, один из них хорошо говорил по-русски. Мне предложили остаться в Англии и начать выступления за «Манчестер Юнайтед». Я ответил, что мой отец работает в КГБ и я, пожалуй, откажусь. Они сразу же извинились и ушли.

Пономарёв выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год. Он завершил карьеру в 29 лет из-за травм.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:48
Весьма странное заявление Владимира Пономарёва !? Скромный спортивный результат. Видимо возраст " повал " напомнить о себе.
Futurista
Futurista
вчера в 19:44, ред.
Сразу же извинились и ушли)...уважали КГБ...

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:30
«У меня отец работает в КГБ, я твой МЮ труба шатал!!»
nubom
nubom ответ ABir (раскрыть)
вчера в 18:27
...причем со стороны КГБ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:24
Зачем вспоминать, если почти 60 лет прошло? Денежку на вью заработать?
ABir
ABir
вчера в 18:22
Скорее всего имела места быть обычная провокация
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:19
Это были другие времена и порядки -это точно.
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