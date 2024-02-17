«У меня отец работал в КГБ». Экс-игрок ЦСКА рассказал, что мог перейти в МЮ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал, что в своё время мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
В 1966 году в Англии нашу команду всю хотели разобрать иностранные клубы. Меня лично приглашали в «Манчестер Юнайтед». Предлагали 800 тысяч фунтов стерлингов в год. Я ответил, что не могу согласиться на их предложение. Не те времена были, у меня отец работал тогда в КГБ.
Как было сделано предложение? Три человека пришли ко мне в гостиничный номер, один из них хорошо говорил по-русски. Мне предложили остаться в Англии и начать выступления за «Манчестер Юнайтед». Я ответил, что мой отец работает в КГБ и я, пожалуй, откажусь. Они сразу же извинились и ушли.
Пономарёв выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год. Он завершил карьеру в 29 лет из-за травм.
https://youtu.be/psbArjcUvlU?feature=shared