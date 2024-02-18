Экс-игрок «Баварии» рассказал об умении Петра Чеха «читать мысли»

Бывший нападающий «Баварии» поделился воспоминаниями о противостоянии с экс-голкипером «Челси» Петром Чехом. Команды играли друг с другом в финале Лиги чемпионов 2011/12, в серии пенальти тогда оказались сильнее «синие».

Я установил мяч и планировал пробить сильно в один из углов. Я осозновал, что ударить нужно было действительно сильно, иначе Чех достанет мяч. И вот я начинаю разбег и понимаю, что он все-таки вытянет этот удар. По пути к мячу я передумал и решил пробить в другой угол.

Самое безумное произошло после игры, на допинг-тесте, когда рядом со мной сидел Чех. Он сидел молча, а потом спросил: «Что произошло с тем пенальти?» Я удивленно на него посмотрел, а он продолжил: «Изначально ты собирался пробить в другой угол, запутал меня. Я знал, что ты пробьешь в другой угол».

Он приблизительно описал то, что происходило внутри меня в тот момент. Это мощно. Я в очередной раз убедился в том, что он великолепный голкипер, который читает футболистов и их язык тела.