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Экс-игрок «Баварии» рассказал об умении Петра Чеха «читать мысли»

вчера, 14:21

Бывший нападающий «Баварии» Марио Гомес поделился воспоминаниями о противостоянии с экс-голкипером «Челси» Петром Чехом. Команды играли друг с другом в финале Лиги чемпионов 2011/12, в серии пенальти тогда оказались сильнее «синие».

Я установил мяч и планировал пробить сильно в один из углов. Я осозновал, что ударить нужно было действительно сильно, иначе Чех достанет мяч. И вот я начинаю разбег и понимаю, что он все-таки вытянет этот удар. По пути к мячу я передумал и решил пробить в другой угол.

Самое безумное произошло после игры, на допинг-тесте, когда рядом со мной сидел Чех. Он сидел молча, а потом спросил: «Что произошло с тем пенальти?» Я удивленно на него посмотрел, а он продолжил: «Изначально ты собирался пробить в другой угол, запутал меня. Я знал, что ты пробьешь в другой угол».

Он приблизительно описал то, что происходило внутри меня в тот момент. Это мощно. Я в очередной раз убедился в том, что он великолепный голкипер, который читает футболистов и их язык тела.

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Все комментарии
a86zau4fej9g
a86zau4fej9g
вчера в 18:15
Очень интересно! Мне всегда нравилось наблюдать за игрой Петра Чеха. Он действительно был одним из лучших вратарей своего времени. Приятно было узнать о его разговоре с Марио Гомесом после игры. Это показывает, что Чех не только отличный вратарь, но и умеет сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:26
Это потому, что он играл в шапке.. Хе..
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Вот поэтому Чех и считался одним из лучших.
drug01
drug01
вчера в 15:19
Пётр Чех оставил большой след в футболе он был мастер своего дела
Capral
Capral
вчера в 15:04
Вчера, во время игры Ляйпциг-Мёнхенгладбах, умер один из болельщиков. Ну, это так- к слову...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Уникумы среди нас. А ещё мастера своего дела...
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