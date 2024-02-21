«Карабах» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Карабах» – «Брага», который состоится 22 февраля 2024 года

«Карабах»

«Скакуны» из Агдама в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимают первое место на текущий момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оружейниками» из Браги. В четвертьфинале Кубка Азербайджана с общим счётом 10:5 по сумме двух встреч «скакуны» взяли верх над «Сабахом» из Баку. Вничью сыграл «Карабах» на своём поле с «Сабахом» в рамках матча 22-го тура Премьер-лиги (3:3).

15 февраля в первой игре 1/16 плей-офф Лиги Европы «Карабах» неожиданно выиграл у «Браги» в гостях со счётом 4:2.

«Брага»

Четвёртое место занимают «архиепископы» в турнирной таблице Примейра-лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Браги» за последнее время. С минимальным счётом «оружейники» дома выиграли у «Морейренси». Победный гол в матче забил нападающий Абель Руис. Со счётом 0:5 «Воины Минью» проиграли «Спортингу» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Брага» взяла верх над «Фаренсе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 3.03

Ничья – 3.78

Победит «Брага» – 2.37

Победит «Брага» с форой -1.5 гола – 4.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Только в одной встрече из пяти последних «скакуны» уступили

Два поражения потерпели «оружейники» в пяти последних матчах

Исходом тотал больше 5.5 голов за игру завершились четыре матча с участием «Карабаха» из пяти последних.

Прогноз

Повторить свой успех и обыграть «оружейников» на своём поле «скакуны» вряд ли смогут, но в следующий этап Лиги Европы пройдут. С коэффициентом 3.78 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью.