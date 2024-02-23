Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.02.2024)

вчера, 21:59
«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Кёльн», который состоится 24 февраля 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кёльном». С разницей в один мяч «швабы» проиграли на выезде «Байеру» в рамках четвертьфинального матча Кубка Германии (2:3). Дома со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над «карнавальниками» из Майнца.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «швабы» одержали в гостях победу над командой «Дармштадт 98».

«Кёльн»

Шестнадцатое место занимают «козлы» в турнирной таблице Бундеслиги. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Кёльн» выиграл дома у «орлов» из Франкфурта-на-Майне в рамках матча 20-го тура чемпионата. Ничью раскатали «козлы» на выезде с «Хоффенхаймом» в следующем туре Бундеслиги (1:1).

16 февраля с минимальным счётом на своём поле «красно-белые» уступили «Вердеру».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 1.35
  • Ничья – 5.81
  • Победит «Кёльн» – 9.65
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.52
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.37

Статистика

  • В трёх крайних очных встречах «швабы» взяли верх над «козлами»
  • Четыре победы одержал «Штутгарт» в пяти последних матчах
  • За такой же период «красно-белые» обыграли своих оппонентов в одной встрече.

Прогноз

На данном этапе «швабы» в достаточно неплохой форме и без особых трудностей возьмут верх над «красно-белыми» из Кёльна. С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Штутгарта» с форой -1.5 гола за матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Штутгарт
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 22:59
Хозяева фавориты и думаю что свои три очка должны забирать....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 