«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.02.2024)

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вчера, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Кёльн», который состоится 24 февраля 2024 года

«Штутгарт»

«Швабы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Штутгарта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кёльном». С разницей в один мяч «швабы» проиграли на выезде «Байеру» в рамках четвертьфинального матча Кубка Германии (2:3). Дома со счётом 3:1 «Штутгарт» взял верх над «карнавальниками» из Майнца.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «швабы» одержали в гостях победу над командой «Дармштадт 98».

«Кёльн»

Шестнадцатое место занимают «козлы» в турнирной таблице Бундеслиги. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «Кёльн» выиграл дома у «орлов» из Франкфурта-на-Майне в рамках матча 20-го тура чемпионата. Ничью раскатали «козлы» на выезде с «Хоффенхаймом» в следующем туре Бундеслиги (1:1).

16 февраля с минимальным счётом на своём поле «красно-белые» уступили «Вердеру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.35

Ничья – 5.81

Победит «Кёльн» – 9.65

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 1.95

Тотал голов больше 2.5 – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 – 2.37

Статистика

В трёх крайних очных встречах «швабы» взяли верх над «козлами»

Четыре победы одержал «Штутгарт» в пяти последних матчах

За такой же период «красно-белые» обыграли своих оппонентов в одной встрече.

Прогноз

На данном этапе «швабы» в достаточно неплохой форме и без особых трудностей возьмут верх над «красно-белыми» из Кёльна. С коэффициентом 1.95 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Штутгарта» с форой -1.5 гола за матч.