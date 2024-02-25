«Росс Каунти» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Росс Каунти» – «Сент-Миррен», который состоится 27 февраля 2024 года

«Росс Каунти»

«Олени» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святыми». С разницей в пару мячей на выезде «Росс Каунти» проиграл «Рейнджерсу» в рамках матча 20-го тура чемпионата (1:3). В сухую, пропустив два гола, «олени» уступили команде «Данди».

24 февраля со счётом 2:3 «Ливингстон» потерпел поражение от «Росс Каунти».

«Сент-Миррен»

На сегодняшний день «друзья» занимают в турнирной таблице чемпионата Шотландии пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сент-Миррена» за последнее время. Пропустив пару мячей, «святые» проиграли в сухую «Селтику» в рамках матча 1/8 Кубка Шотландии. С минимальным счётом «друзья» уступили на выезде «Ливингстону» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

Со счётом 2:0 «Сент-Миррен» одержал победу над «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росс Каунти» – 2.90

Ничья – 3.30

Победит «Сент-Миррен» – 2.47

Победит «Сент-Миррен» с форой -1.5 гола – 4.75

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Только в одном матче из пяти крайних «олени» одержали победу

В трёх встречах за такой же период «святые» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.71 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Скорее всего, больше двух голов мы не увидим в будущей игре.