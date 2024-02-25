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«Росс Каунти» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:27
«Росс Каунти» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Росс Каунти» – «Сент-Миррен», который состоится 27 февраля 2024 года

«Росс Каунти»

«Олени» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одиннадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святыми». С разницей в пару мячей на выезде «Росс Каунти» проиграл «Рейнджерсу» в рамках матча 20-го тура чемпионата (1:3). В сухую, пропустив два гола, «олени» уступили команде «Данди».

24 февраля со счётом 2:3 «Ливингстон» потерпел поражение от «Росс Каунти».

«Сент-Миррен»

На сегодняшний день «друзья» занимают в турнирной таблице чемпионата Шотландии пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сент-Миррена» за последнее время. Пропустив пару мячей, «святые» проиграли в сухую «Селтику» в рамках матча 1/8 Кубка Шотландии. С минимальным счётом «друзья» уступили на выезде «Ливингстону» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

Со счётом 2:0 «Сент-Миррен» одержал победу над «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Росс Каунти» – 2.90
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Сент-Миррен» – 2.47
  • Победит «Сент-Миррен» с форой -1.5 гола – 4.75
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.15
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Только в одном матче из пяти крайних «олени» одержали победу
  • В трёх встречах за такой же период «святые» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.71 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Скорее всего, больше двух голов мы не увидим в будущей игре.

Все комментарии
nart9cdwsu8v
nart9cdwsu8v
вчера в 23:39
Нельзя исключать и возможность победы одной из команд, особенно если «Росс Каунти» сумеет продемонстрировать более уверенную игру в атаке.
7y2wshdvxurw
7y2wshdvxurw
вчера в 23:36
Можно предположить, что матч будет достаточно напряженным и закончится вничью.
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