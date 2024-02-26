«Сассуоло» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.02.2024)

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сегодня, 19:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Сассуоло» – «Наполи», который состоится 28 февраля 2024 года

«Сассуоло»

«Чёрно-зелёные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают семнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Сассуоло», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «партенопейцами». В рамках матча 24-го тура Серии A «чёрно-зелёные» раскатали ничью с «быками» из Турина (1:1). Пропустив три гола, в сухую «Сассуоло» проиграло на выезде «Аталанте» в следующем туре чемпионата.

24 февраля со счётом 2:3 «чёрно-зелёные» уступили дома «Эмполи».

«Наполи»

«Маленькие ослы» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «лазурно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре на своём поле «партенопейцы» раскатали ничью с «грифонами» из Генуи в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии (1:1). Со счётом 1:1 вничью сыграли «маленькие ослы» с «Барселоной» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов (1:1).

25 февраля с таким же счётом 1:1 миром разошлись «Наполи» с «островитянами» из Кальяри.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 4.14

Ничья – 4.01

Победит «Наполи» – 1.90

Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 3.02

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре поражения потерпели «чёрно-зелёные» в пяти последних матчах

За такой же период только в одной встрече «партенопейцы» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Наполи» с коэффициентом 1.90. В трёх матчах к ряду «партенопейцы» не радуют победами своих поклонников. Свои три очка в предстоящей игре «лазурно-белые» увезут из Сассуоло.