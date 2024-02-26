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«Сассуоло» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.02.2024)

сегодня, 19:33
«Сассуоло» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Сассуоло» – «Наполи», который состоится 28 февраля 2024 года

«Сассуоло»

«Чёрно-зелёные» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают семнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Сассуоло», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «партенопейцами». В рамках матча 24-го тура Серии A «чёрно-зелёные» раскатали ничью с «быками» из Турина (1:1). Пропустив три гола, в сухую «Сассуоло» проиграло на выезде «Аталанте» в следующем туре чемпионата.

24 февраля со счётом 2:3 «чёрно-зелёные» уступили дома «Эмполи».

«Наполи»

«Маленькие ослы» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «лазурно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре на своём поле «партенопейцы» раскатали ничью с «грифонами» из Генуи в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии (1:1). Со счётом 1:1 вничью сыграли «маленькие ослы» с «Барселоной» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов (1:1).

25 февраля с таким же счётом 1:1 миром разошлись «Наполи» с «островитянами» из Кальяри.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 4.14
  • Ничья – 4.01
  • Победит «Наполи» – 1.90
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 3.02
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Четыре поражения потерпели «чёрно-зелёные» в пяти последних матчах
  • За такой же период только в одной встрече «партенопейцы» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Наполи» с коэффициентом 1.90. В трёх матчах к ряду «партенопейцы» не радуют победами своих поклонников. Свои три очка в предстоящей игре «лазурно-белые» увезут из Сассуоло.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Наполи
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:04
Делая прогноз на данный матч, я прекрасно понимаю, как плохи неаполитанцы. Но даже в таком своём состоянии они смотрятся фаворитам в гостевой встрече против Сассуоло. Который выступает гораздо хуже в текущем сезоне. Как говорится, из двух зол нужно выбирать меньшее. И в матче двух разочаровывающих нас команд я ставлю на ту, которая объективно выше классом. Беру здесь П2 не потому что Наполи сейчас сильны, а потому - насколько слабы сейчас "чёрно-зелёные". Да и статистика личных встреч говорит в пользу ставки - "маленькие ослы" брали верх над данным соперником в четырёх крайних очных поединках подряд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:47
Наполи надо исправлять турнирное положение - П2.
Гость
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