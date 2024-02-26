«Селтик» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708981165

вчера, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Данди», который состоится 28 февраля 2024 года

«Селтик»

«Кельты» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Селтика», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Данди». Со счётом 2:0 «Обручи» выиграли на выезде у команды «Сент-Миррен» в 1/8 Кубка Шотландии. На своём поле ничью раскатали «кельты» с «Килмарноком» в рамках матча 26-го тура Премьер-лиги (1:1).

25 февраля со счётом 3:1 «Селтик» одержал победу над «Мотеруэллом».

«Данди»

«Тёмно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на шестой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Данди» за последнее время. С разницей в один мяч «тёмно-синие» взяли верх над «Сент-Джонстоном» в рамках матча 22-го тура Премьер-лиги (2:1). В сухую, забив два гола, «Данди» обыграл на своём поле команду «Росс Каунти».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Хиберниан» выиграл у «тёмно-синих».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.20

Ничья – 7.10

Победит «Данди» – 13.50

Победит «Селтик» с форой -2.5 гола – 2.35

Тотал голов больше 3.5 – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в трёх «Селтик» выиграл у своих соперников

За такой же период «тёмно-синие» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.35 на победу «Селтика» с форой -2.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в три гола «кельты» обыграют команду «Данди» в будущей встрече.