«Фрайбург» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Бавария», который состоится 1 марта 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. В позапрошлом туре со счётом 3:3 вничью сыграли «бразильцы» с «орлами» из Франкфурта-на-Майне. С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Фрайбург» взял верх над «Лансом» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «бразильцы из Брайсгау» проиграли «Аугсбургу».

«Бавария»

Действующий чемпион Германии на сегодняшний день находится на второй строчке Бундеслиги. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Баварии», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фрайбургом». В первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «баварцы» с минимальным счётом уступили в гостях римскому «Лацио». В позапрошлом туре чемпионата с разницей в один мяч «Бавария» проиграла на выезде «Бохуму» (2:3).

24 февраля со счётом 2:1 «Бавария» взяла верх над «красными быками» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 6.21

Ничья – 4.98

Победит «Бавария» – 1.53

Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 2.38

Тотал голов больше 3.5 – 2.36

Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти крайних «Фрайбург» выиграл

За такой же период «Бавария» одержала две победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 1.53 на победу «Баварии». На восемь очков отстают «баварцы» от «фармацевтов» из Леверкузена. Терять очки «Баварии» нельзя в будущей встрече, если она планирует догнать «Байер».