«Богемианс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Дандолк», который состоится 1 марта 2024 года

«Богемианс»

Вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «цыгане» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Богемианса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Дандолком». С минимальным счётом в товарищеской встрече «цыгане» взяли верх над командой «Корк Сити». В позапрошлом туре Премьер-дивизиона «чёрно-красные» дома раскатали ничью со «Слайго Роверс» (2:2).

23 февраля с минимальным счётом в гостях «Богемианс» одержал победу над командой «Сент-Патрикс Атлетик».

«Дандолк»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Дандолка» за последнее время. С разницей в один мяч «Дроэда Юнайтед» на выезде выиграла у «Дандолка» в товарищеской встрече (2:1). Вничью сыграли «чёрно-белые» в гостях с «Шемроком» в рамках матча 1-го тура чемпионата.

Со счётом 0:2 «Дандолк» дома проиграл команде «Голуэй Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемианс» – 1.92

Ничья – 3.62

Победит «Дандолк» – 3.92

Победит «Богемианс» с форой -1.5 гола – 3.48

Тотал голов больше 2.5 – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «цыгане» в пяти последних матчах

За аналогичный период «цыгане» выиграли в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 1.92 компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу «Богемианса». На своём поле «цыгане» обычно выигрывают у «Дандолка» и предстоящий матч не станет исключением.