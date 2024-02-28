«Слайго Роверс» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Шелбурн», который состоится 1 марта 2024 года

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Слайго», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Шелбурном». В товарищеской встрече со счётом 2:1 «Финн Хэрпс» взял верх над «Слайго Роверс». В 1-ом туре Премьер-дивизиона ничью раскатал «Слайго Роверс» на выезде с «Богемиансом» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 0:0 «Слайго» сыграл вничью с «Дерри Сити».

«Шелбурн»

На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. В товарищеской встрече «красные» одержали победу над «Корк Сити» (2:0). «Шелбурн» начал новый сезон с гостевой ничьи с командой «Уотерфорд Юнайтед» (1:1).

23 февраля со счётом 2:1 «красные» взяли верх над «Шемроком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 2.92

Ничья – 3.22

Победит «Шелбурн» – 2.51

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 4.59

Тотал голов больше 2.5 – 2.30

Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти крайних «Слайго Роверс» выиграл

Четыре победы одержал «Шелбурн» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.22. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды и победителя в будущей встрече мы не увидим.