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«Слайго Роверс» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:02
«Слайго Роверс» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Шелбурн», который состоится 1 марта 2024 года

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Слайго», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Шелбурном». В товарищеской встрече со счётом 2:1 «Финн Хэрпс» взял верх над «Слайго Роверс». В 1-ом туре Премьер-дивизиона ничью раскатал «Слайго Роверс» на выезде с «Богемиансом» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 0:0 «Слайго» сыграл вничью с «Дерри Сити».

«Шелбурн»

На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. В товарищеской встрече «красные» одержали победу над «Корк Сити» (2:0). «Шелбурн» начал новый сезон с гостевой ничьи с командой «Уотерфорд Юнайтед» (1:1).

23 февраля со счётом 2:1 «красные» взяли верх над «Шемроком».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слайго Роверс» – 2.92
  • Ничья – 3.22
  • Победит «Шелбурн» – 2.51
  • Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 4.59
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.30
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Только в одной встрече из пяти крайних «Слайго Роверс» выиграл
  • Четыре победы одержал «Шелбурн» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.22. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды и победителя в будущей встрече мы не увидим.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Слайго
Все комментарии
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c3d67t632s25
вчера в 23:48
Можно предположить, что в предстоящем поединке победу одержит «Шелбурн».
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