Тикнизян не в «Зените», а сильные защитники не в ЦСКА. Трансферная зима пестрит сорванными сделками

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сегодня, 09:56

Семак не убедил игрока «Локомотива».

Вратарь

Илья Помазун и «Спартак»

«Спартак» подыскивает голкипера. Абаскалю и новому спортивному директору не нравится рваная манера Максименко и нестабильность Селихова с его травмами. Помазун – явный кандидат для «Спартака». Но ЦСКА , с которым у Ильи контракт, не отдал извечному врагу голкипера посреди сезона. Помазун останется до лета в «Урале», а затем будет новый раунд торгов, ведь «Спартак» присматривается к голкиперу «Краснодара».

Защитники

Вендел де Силва и ЦСКА

Агент 30-летнего бразильца из «Порту» подтвердил интерес со стороны «армейцев». У опытного игрока контракт ещё на год, у москвичей просили пять миллионов евро. Но в этом случае мог помешать тренер Консейсау. Если наставник «драконов» будет доверять Венделу в основе, как в день победы над «Арсеналом» в Лиге чемпионов, то зачем игроку РПЛ ? Разве что из-за денег, но тогда вернутся к разговору о трансфере летом. Вендел мог бы усилить левый фланг ЦСКА .

Жорже Фернандеш и ЦСКА

Португальский центральный защитник «Витории» мог перебраться в РПЛ зимой. Тренеру Федотову надоело ставить в центр обороны полузащитников и латералей, поэтому запросил новичка на важную позицию. И не получил его, ведь Жорже остается до лета в Португалии. Агент футболиста говорит, что могут возобновить переговоры через несколько месяцев. У Роши не будет молодого – 26 лет, и крепкого напарника. Посмотрим, пострадает ли Акинфеев из-за срыва этой сделки.

Марио Понграчич и «Локомотив»

Центральный защитник «Лечче» и сборной Хорватии заинтересовал московский клуб. Парень воспитывался в немецком футболе, а нашел место в основе итальянского клуба. В Серии А защитники проходят взрослую проверку, и у Марио много работы, ведь команда борется за выживание. Легенда «Локомотива» Чорлука – помощник главного тренера в сборной Хорватии, мог посоветовать Понграчича москвичам. Но директор «Лечче» наотрез отказался обсуждать трансфер в клуб РПЛ .

Наир Тикнизян и «Зенит»

Латераль «Локомотива», который может сыграть в атаке, рисковал залететь на лавку «Зенита». Клубы смогли договориться о сумме трансфера – за переход армянина заплатили бы около 8 млн евро плюс бонусы. Но дальше начались переговоры Наира и нового клуба. Поскольку игрок выбирал деньги вместо шанса поиграть в топ-5, то переборщил. Семак раздосадован, тренер считает, что Тикнизян был нужен «Зениту». Но этот союз мог себя оправдать только в одном случае – если уходит Дуглас Сантос.

Полузащитники

Денис Глушаков и «Ростов»

Необычная сделка, ведь Денис одной ногой завершил карьеру. А другой ногой решил заработать денег на прощание. Карпин приютил Дениса в «Ростове», но после тренировок поняли, что 37-летний футболист ничего не даст команде, откуда до лета не уходят Глебов и Уткин. Поэтому ростовчане двигаются дальше без ветерана, а Глушаков вчера дебютировал за клуб «Урарту». Чемпионы Армении опередили клубы РПЛ , из которых звонили ветерану Глушакову.

Эсекьель Фернандес и «Спартак»

Представители клуба «Бока Хуниорс» заломили цену за 21-летнего полузащитника. Хотели 15 млн евро при трансферной стоимости в восемь миллионов. И хотя это аналогичный случай с Угальде, нападающий Абаскалю был нужен сильнее, чем опорник, судя по отказу от продолжения переговоров с Фернандесом. Но не сомневаемся, что у бывшего скауты «Бенфики», то есть нового директора москвичей Амарала, крепкие связи в Буэнос-Айресе, ведь за «орлов» играли многие аргентинцы.

Лукас Вера и «Локомотив»

Можно пошутить, что это пародия на сагу Мбаппе и «Реала». На ужине у президента Франции Килиан заявил, что ещё не подписал контракт с «Мадридом». А мог молчать, ведь по условиям соглашения вряд ли имеет право раскрывать детали. Лукас Вера наоборот сразу согласился на переход в «Локомотив». «Оренбург» вел переговоры с москвичами, но трансферный период завершился, а умный полузащитник с пасом никуда не перешел. Похоже, не договорились о сумме трансфера.

Нападающие

Дор Тургеман и ЦСКА

Скауты российских клубов изучают экзотические рынки. Семнадцатилетний иранский нападающий Тахери не подошел ЦСКА , отправился в «Рубин». А вот двадцатилетний форвард из «Маккаби» Тель-Авив Тургеман, скорее всего, понравился скаутам «армейцев». Но здесь последовал отказ самого футболиста. Талантливый игрок хочет выступать за «Бенфику» в Португалии или «Реймс» во Франции, ждёт путевку в еврокубки. Дор в списке символизирует будни скаутов РПЛ – отказ следует за отказом…

Булайе Диа и «Спартак»

Говорят, Чеддиру из «Наполи» не звали в аренду в «Спартак», а вот Диа был в списке «красно-белых». Хотя после приезда в Москву португальского спортивного директора Амарала могли «зарубить» сделки с опытными игроками. Взяли молодого нападающего «Твенте» Угальде, а не форварда «Салернитаны» и сборной Сенегала. Правильно сделали, Диа оценивают в 18 млн евро, ему 27 лет. Слишком дорого для РПЛ зимой, хотя сам запрос говорит об отношении Абаскаля к нападающему Соболеву. Нет доверия.

Андрия Живкович и «Краснодар»

Когда-то считался большим талантом, моргнул – проснулся 27-летним игроком. У бывшего нападающего «Бенфики» длительный контракт с ПАОКом. И хотя там босс из Ростова-на-Дону, договориться не получилось. «Краснодар» предлагал за вингера хорошие деньги. Но часть прав на игрока принадлежат отцу Живковича. Поэтому цена контракта серба оказалась слишком высокой, греки не отдали своего футболиста за 7.5 млн евро. От Андрии отказались, вместо него приехал опытный бразилец.