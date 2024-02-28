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Чалов, Вендел и Сперцян хотят покинуть РПЛ. А пока гранды держатся зубами за лидеров

вчера, 16:45
Чалов Фёдор
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Чалов Фёдор
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Впереди у клубов непростой год.

Скромная в плане подписаний зима в РПЛ была ожидаемой. Многие цели уплывали, также нахватали футболистов загодя, переживая из-за оттока легионеров год назад. Остался костяк иностранцев и видные российские молодые футболисты. Но особенность 2024-го в том, что целая толпа игроков ближайшим летом может уехать. И остановить этот процесс невозможно, как и полноценно заменить лидеров. Тревожные времена для РПЛ, что легко понять из списков ниже.

«Краснодар»

Могут уехать: Сперцян, Сафонов, Алонсо, Кордоба, Волков, Кастаньо.

Сперцян и Волков не скрывают, что им интересно поиграть за рубежом. Сафонов отказал «Зениту». А это значит, что «Краснодар» его последняя команда в РПЛ на ближайшие годы. Если Матвей впечатлит весной, то за ним придут серьезные клубы. Защитник Алонсо получал приглашения зимой, как и Сперцян. Нападающий Кордоба хоть завтра окажется в Турции, а новичок Кастаньо – его напарник по сборной Колумбии, обязательно заинтересует скаутов, если быстро адаптируется.

«Зенит»

Могут уехать: Кассьерра, Клаудиньо, Вендел, Сантос, Родригао, Барриос.

Также в список можно включить арендованного у «Локомотива» Изидора, бразильского юниора Ренана и ещё одного центрального защитника, казаха Алипа. Не всем хватит места в основе весной. А бывалые иностранцы слишком часто получают приглашения от зарубежных клубов, чтобы их игнорировать. Вендел и Клаудиньо приняли условия «Фламенго», но «Зенит» сорвал летние сделки. Вот только вечно применять эту стратегию невозможно. Покупатели активно интересуются капитаном Сантосом, хотя Дуглас не такой молодой, как форвард Кассьерра.

«Динамо»

Могут уехать: Битело, Тюкавин, Лаксальт, Чавес, Нгамалё, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль.

Причины потенциального отъезда разные. Карраскаля могут отпустить, если не заиграет. А Тюкавин наоборот окажется в Серии А, если впечатлит. Бразилец Битело, опытный Лаксальт – сменил позицию в 31 год, перешел в опорную зону и автоматически вырос в цене в глазах тренеров, и многие другие футболисты «Динамо» держат в уме вариант расставания с РПЛ. Даже с учетом, что у москвичей собрались парни, которые отказывали «Зениту», вроде Смолова, с иностранными клубами поступят иначе. Например, если Фомин перезагрузится зимой и наберет форму, то снова будет мечтать о топ-5.

«Локомотив»

Могут уехать: Глушенков, Тикнизян, Баринов, Фассон, Миранчук, Пиняев.

Здесь преимущественно россияне, но молодые игроки, за которыми всегда следят скауты. Если турки высмотрели возрастного Антона Миранчука и вели переговоры, хотя атакующий хавбек не на пике формы, то аналитики клубов топ-5 точно заметили показатели Глушенкова с его голевым чутьем и выбором позиции. Также знают сильные стороны взрывного Пиняева. И не забывают, что бразильцу Фассону мало лет. Если защитник Ньямси приехал в РПЛ за деньгами из Франции, то это не значит, что Баринов не уедет за еврокубками в Турцию, отказавшись от части зарплаты.

«Спартак»

Могут уйти: Промес, Мозес, Мартинс, Соболев, Угальде, Литвинов, Хлусевич, Джикия.

Некоторых футболистов, вроде Мозеса и Мартинса, в «Спартаке» сами планируют отпустить. А Соболеву найти серьезный клуб за рубежом мешает репутация. Но даже Джикия, если не найдет интересный вариант в РПЛ, отправится за границу. А молодые ребята, вроде Литвинова и Хлусевича, сами говорили о мечте поиграть в Европе. Также ветеран Промес может запросить трансфер из «Спартака» по понятным причинам. Жесткий вердикт голландского суда работает и против Квинси, и против московского клуба. Расставание неизбежно, надо учиться играть без Промеса.

«Крылья Советов»

Могут уехать: Гарре, Костанса, Бейл.

У «Крыльев Советов» много ценных российских игроков, но их агент Павел Андреев не умеет вести переговоры с зарубежными клубами. Никита Салтыков с лета будет в составе «Локомотива», а не в заявке серьезного клуба АПЛ, как многие таланты с разных уголков мира. Но аргентинец Гарре, бразилец Костанса и голландец Бейл за секунду найдут себе новые команды западнее на карте. Ветеран самарцев может остаться, но два молодых легионера из Южной Америки должны верить в себя.

ЦСКА

Могут уехать: Чалов, Файзуллаев, Роша, Обляков, Келвен, Давила, Мухин, Мойзес.

Элитные лиги сохраняют свой статус наверху пирамиды. Переход из ЦСКА в любую команду классного чемпионата – это сложный вызов, поэтому многие не справлялись. Гинер без уважения относится к запросам от середняков из Италии и Англии, босс ЦСКА плохой продавец. Но Чалов, игравший в Швейцарии, и Файзуллаев, который на слуху после первых успехов, в списках скаутов. Будут вести переговоры с зарубежными клубами в этом году. Тем более, ЦСКА не помешают деньги.

Потери РПЛ неизбежны, лидерам надо найти замену

В РПЛ большинство игроков держат деньги. Вот какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Значит, турнирной интриги нет для всех, кроме ребят из Краснодара и Санкт-Петербурга. Также важно, что «могут уехать» часто можно читать как «должны уехать». В интересах Чалова и Клаудиньо, Сафонова и Угальде сделать всё, чтобы надолго не оставаться в РПЛ, а попробовать силы в топ-5, как сделали не только Головин и Миранчук, но также бывшие легионеры РПЛ.

Витселю интереснее сражаться с «Интером» в ЛЧ, даже если «Атлетико» вылетит, чем быть вечным чемпионом с «Зенитом». Халк в 37 лет получает удовольствие от жизни в родной Бразилии, а в РПЛ у него было бы меньше мотивации. Психологические установки работают. Чем дольше ценные игроки остаются в чемпионате без еврокубков – тем сложнее утром ехать на тренировку. Чудо по имени «евро», что они вообще остались. Сохранение лидеров – это большой успех клубов.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
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Источник: Soccer.RuФото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:46
Две ремарки. Автор, что так наивен, что не понимает, что сейчас переход в топ-5 Европы практически исключен, в том числе из-за невозможности перевода денег. Остается лишь Турция -0на далеко не топ. Я не знаю о помыслах и мечтах всех тех. кого автор привел, может кто то и мечтает, но большинство наших выберут синицу в руках (деньги в РПЛ), чем журавля в небе (пахать в Европе). И наконец о Сафонове. Если он и уедет, то чтобы сбежать от алиментов, суд присудил ему около 4 млн ежемесячно выплачивать жене. которую он бросил. А Газпром своих завалит баблом по самое не могу и они останутся ,еще и гражданство РФ примут. Миром правит бабло.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:23
Любые переходы игроков будут только в летнее трансферное окно, а до этого может многое произойти ( травмы, спад игровой формы и т.д.) Считаю, что автор торопится со своими выводами.
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pomor45
pomor45
вчера в 18:18
Почему автор так самоуверен, делая заявления о предпочтениях других?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:45
Без еврокубков смысла не вижу абсолютно, чтобы оставаться в РПЛ. Всем молодым надо двигаться дальше. А ветераны могут и подзаработать здесь. Что мешает нашим клубам пойти по пути голландских и португальских клубов с налаженным рынком сбыта сверкнувших игроков
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:01
Сперцян выиграет в РПЛ, потом выберет другую команду.
Гость
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