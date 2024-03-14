«Астон Вилла» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.03.2024)

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вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги конференций «Астон Вилла» – «Аякс», который состоится 14 марта 2024 года

«Астон Вилла»

«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «вилланов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «аяксидами». В рамках матча 27-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде с разницей в один мяч взяла верх над «шляпниками» из Лутона (3:2). В первой игре с «аяксидами» в гостях «вилланы» раскатали «нулёвку».

На прошлых выходных дома со счётом 0:4 «львы» проиграли «шпорам» из Тоттенема.

«Аякс»

На сегодняшний день «Божьи сыновья» в турнирной таблице Эредивизи занимают пятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Аякса» за последнее время. В матче 23-го тура Эредивизи со счётом 0:2 «аяксиды» в гостях уступили «Алкмару». С таким же счётом на своём поле «евреи» обыграли команду «Утрехт».

10 марта со счётом 2:2 ничью раскатали «Божьи сыновья» с «Фортуной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.38

Ничья – 5.40

Победит «Аякс» – 7.60

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 гола – 1.98

Тотал голов больше 3.5 – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 – 1.62

Статистика

Три победы одержали «вилланы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «аяксиды» обыграли своих соперников в двух встречах

Четыре матча с участием «львов» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Астон Виллы» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.38. На своём поле с разницей в пару мячей «бордово-голубая армия» вполне может справиться с «аяксидами».