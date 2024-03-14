«Астон Вилла» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги конференций «Астон Вилла» – «Аякс», который состоится 14 марта 2024 года
«Астон Вилла»
«Львы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «вилланов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «аяксидами». В рамках матча 27-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» на выезде с разницей в один мяч взяла верх над «шляпниками» из Лутона (3:2). В первой игре с «аяксидами» в гостях «вилланы» раскатали «нулёвку».
На прошлых выходных дома со счётом 0:4 «львы» проиграли «шпорам» из Тоттенема.
«Аякс»
На сегодняшний день «Божьи сыновья» в турнирной таблице Эредивизи занимают пятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Аякса» за последнее время. В матче 23-го тура Эредивизи со счётом 0:2 «аяксиды» в гостях уступили «Алкмару». С таким же счётом на своём поле «евреи» обыграли команду «Утрехт».
10 марта со счётом 2:2 ничью раскатали «Божьи сыновья» с «Фортуной».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 1.38
- Ничья – 5.40
- Победит «Аякс» – 7.60
- Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 гола – 1.98
- Тотал голов больше 3.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.62
Статистика
- Три победы одержали «вилланы» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «аяксиды» обыграли своих соперников в двух встречах
- Четыре матча с участием «львов» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Астон Виллы» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.38. На своём поле с разницей в пару мячей «бордово-голубая армия» вполне может справиться с «аяксидами».