Япония – Северная Корея: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Япония – Северная Корея, который состоится 21 марта 2024 года
Япония
«Синие самураи» на сегодняшний день в турнирной таблице группы B занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 3:1 в рамках матча Кубка Азии «самураи» взяли верх над национальной командой Индонезии. На выезде с таким же счётом японская сборная выиграла у Бахрейна в 1/8 плей-офф Кубка Азии.
В четвертьфинале со счётом 1:2 японцы проиграли национальной команде Ирана.
Северная Корея
На одну строчку ниже «самураев» находится в турнирной таблице «Чхоллима». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной КНДР. С ноября месяца 2019 года по ноябрь 2023 года «Чхоллима» не имела игровой практики. В матче 1-го тура второго этапа квалификации национальная команда Северной Кореи уступила сирийской сборной с минимальным счётом.
Со счётом 6:1 сборная КНДР разгромила национальную команду Мьянмы в матче 2-го тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Япония – 1.03
- Ничья – 9.60
- Победит Северная Корея – 45.00
- Победит Япония с форой -2.5 гола – 1.60
- Тотал голов больше 3.5 – 2.05
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.66
Статистика
- В трёх матчах из пяти последних японцы обыграли своих оппонентов
- За тот же период «Чхоллима» одержали только одну победу
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Вопреки статистике очных встреч, в будущей игре команды забьют не меньше четырёх голов на двоих. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.05 на тотал больше 3.5 мячей за игру.