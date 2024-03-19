Япония – Северная Корея: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Япония – Северная Корея, который состоится 21 марта 2024 года

Япония

«Синие самураи» на сегодняшний день в турнирной таблице группы B занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 3:1 в рамках матча Кубка Азии «самураи» взяли верх над национальной командой Индонезии. На выезде с таким же счётом японская сборная выиграла у Бахрейна в 1/8 плей-офф Кубка Азии.

В четвертьфинале со счётом 1:2 японцы проиграли национальной команде Ирана.

Северная Корея

На одну строчку ниже «самураев» находится в турнирной таблице «Чхоллима». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной КНДР . С ноября месяца 2019 года по ноябрь 2023 года «Чхоллима» не имела игровой практики. В матче 1-го тура второго этапа квалификации национальная команда Северной Кореи уступила сирийской сборной с минимальным счётом.

Со счётом 6:1 сборная КНДР разгромила национальную команду Мьянмы в матче 2-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 1.03

Ничья – 9.60

Победит Северная Корея – 45.00

Победит Япония с форой -2.5 гола – 1.60

Тотал голов больше 3.5 – 2.05

Тотал голов меньше 3.5 – 1.66

Статистика

В трёх матчах из пяти последних японцы обыграли своих оппонентов

За тот же период «Чхоллима» одержали только одну победу

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Вопреки статистике очных встреч, в будущей игре команды забьют не меньше четырёх голов на двоих. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.05 на тотал больше 3.5 мячей за игру.