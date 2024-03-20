Южная Корея – Таиланд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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сегодня, 01:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Южная Корея – Таиланд, который состоится 21 марта 2024 года

Южная Корея

«Воины Тэджу» на сегодняшний день в турнирной таблице группы C занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Республики Корея, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «боевыми слонами» из Таиланда. В 1/8 плей-офф Кубка Азии после серии пенальти национальная команда Южной Кореи одержала победу над сборной Саудовской Аравии (2:1). В четвертьфинале после дополнительного времени «Азиатские тигры» обыграли национальную команду Австралии (2:1).

Со счётом 0:2 в полуфинале «красные дьяволы» проиграли сборной Иордании.

Таиланд

Национальная команда Таиланда в турнирной таблице своей группы находится на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «боевых слонов» за последнее время. В Кубке Азии нулевую ничью раскатала сборная Таиланда с национальной командой Омана. С таким же счётом завершилась выездная игра со сборной Саудовской Аравии.

В 1/8 плей-офф Кубка Азии «боевые слоны» уступили национальной команде Узбекистана.

Котировки БК Pinnacle

Победит Южная Корея – 1.09

Ничья – 7.40

Победит Таиланд – 20.00

Победит Южная Корея с форой -2.5 гола – 2.04

Тотал голов больше 3.5 – 2.26

Тотал голов меньше 3.5 – 1.54

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «азиатские тигры» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «боевые слоны» одержали одну победу

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.04 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу сборной Южной Кореи с форой -2.5 гола за матч. На три гола «Воины Тэджу» должны забить больше, чем «слоны» из Таиланда.