Южная Корея – Таиланд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Южная Корея – Таиланд, который состоится 21 марта 2024 года
Южная Корея
«Воины Тэджу» на сегодняшний день в турнирной таблице группы C занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Республики Корея, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «боевыми слонами» из Таиланда. В 1/8 плей-офф Кубка Азии после серии пенальти национальная команда Южной Кореи одержала победу над сборной Саудовской Аравии (2:1). В четвертьфинале после дополнительного времени «Азиатские тигры» обыграли национальную команду Австралии (2:1).
Со счётом 0:2 в полуфинале «красные дьяволы» проиграли сборной Иордании.
Таиланд
Национальная команда Таиланда в турнирной таблице своей группы находится на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «боевых слонов» за последнее время. В Кубке Азии нулевую ничью раскатала сборная Таиланда с национальной командой Омана. С таким же счётом завершилась выездная игра со сборной Саудовской Аравии.
В 1/8 плей-офф Кубка Азии «боевые слоны» уступили национальной команде Узбекистана.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Южная Корея – 1.09
- Ничья – 7.40
- Победит Таиланд – 20.00
- Победит Южная Корея с форой -2.5 гола – 2.04
- Тотал голов больше 3.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.54
Статистика
- В двух матчах из пяти крайних «азиатские тигры» обыграли своих оппонентов
- За аналогичный период «боевые слоны» одержали одну победу
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 2.04 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу сборной Южной Кореи с форой -2.5 гола за матч. На три гола «Воины Тэджу» должны забить больше, чем «слоны» из Таиланда.