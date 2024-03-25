«Норвич» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 03:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич» – «Плимут», который состоится 29 марта 2024 года

«Норвич»

«Канарейки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием «Норвича». В рамках матча 36-го тура чемпионата «жёлто-зелёные» в гостях проиграли «Мидлсбро» с разницей в пару мячей (1:3). В сухую, забив пять голов, «канарейки» одержали уверенную победу над «Ротерхэмом».

16 марта со счётом 3:0 «Норвич» выиграл на выезде у «Сток Сити».

«Плимут»

«Зелёная армия» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на восемнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных матчей с участием «пилигримов» за последнее время. Месяц «Плимут» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом в рамках матча 36-го тура Чемпионшипа «Зелёная армия» на выезде уступила «совам» из Шеффилда. Ничью «пилигримы» раскатали с «Блэкберном» в игре следующего тура (1:1).

В матче 38-го тура на своём поле со счётом 0:1 «Плимут» проиграл «Престону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 1.46

Ничья – 4.50

Победит «Плимут» – 6.00

Победит «Норвич» с форой -1.5 гола – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «канарейки» в пяти последних матчах

За такой же период «Плимут» обыграл своих оппонентов только в одной встрече.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу «Норвича» с коэффициентом 1.46. В декабре прошлого года, когда крайний раз команды встречались на футбольном поле, «канарейки» проиграли «Зелёной армии» с большим счётом 2:6. В предстоящем футбольном поединке по-спортивному злые «жёлто-зелёные» из Норвича возьмут реванш у «пилигримов».