«Блэкберн» – «Ипсвич Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 00:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Ипсвич Таун», который состоится 29 марта 2024 года

«Блэкберн»

«Бродяги» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Блэкберна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «трактористами» из Ипсвича. На своём поле в матче 36-го тура чемпионата «сине-белые» раскатали ничью с «Миллуолом» (1:1). С таким же счётом дома «Блэкберн» сыграл вничью с «Плимутом».

16 марта нулевую ничью раскатали «бродяги» с «Мидлсбро».

«Ипсвич Таун»

В тройку самых сильных команд Чемпионшипа входят «синие» на данный момент. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Ипсвича» за последнее время. В матче 36-го тура чемпионата «трактористы» со счётом 3:2 выиграли у «зарянок» из Бристоля. На выезде с разницей в один мяч «Ипсвич Таун» проиграл «Кардиффу» (1:2).

В сухую, забив шесть голов, «синие» одержали уверенную победу над «совами» из Шеффилда в прошлом туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 3.55

Ничья – 3.70

Победит «Ипсвич Таун» – 1.93

Победит «Ипсвич Таун» с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «риверсайдцы» проиграли

За такой же период «трактористы» уступили только в одной встрече.

Прогноз

«Трактористы» ещё могут подняться выше в турнирной таблице и выйти в Премьер-лигу минуя стадию плей-офф. С коэффициентом 1.93 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу команды «Ипсвич Таун».