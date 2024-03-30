«Фиорентина» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:43

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит неплохой сезон и снова пытается выиграть Лигу конференций, дойдя уже до 1/4 финала. Команда из Флоренции идет на восьмом месте с 43 баллами и на четыре пункта отстает от зоны еврокубков, а именно от шестой позиции, на которой находится «Аталанта». В домашней встрече с «Миланом» хозяева постараются добиться преимущества и набрать очки, хотя фаворитом букмекеры называют именно соперника.

14 марта «Фиорентина» сыграла вничью с «Маккаби» Хайфа в Лиге Конференций, а 10 числа в Серии А упустила победу с «Ромой» (2:2).

«Милан»

«Россонери» находятся на подъеме и выигрывают матч за матчем. Тем не менее, «Милану» не удастся навязать борьбу «Интеру», который ушел слишком далеко. Сейчас «красно-черные» идут на второй позиции с 62 баллами и отстают от соседей по городу на 14 пунктов. В выездной встрече с «Фиорентиной» гостям придется очень непросто, поэтому даже ничья не станет провалом в такой ситуации.

17 марта «Милан» без проблем обыграл на выезде «Верону» (3:1), а 14 числа коллектив одолел «Славию» в Лиге Европы (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 3

Ничья – 3.35

Победит «Милан» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

«Милан» одержал уже пять побед подряд во всех турнирах

Четыре домашних встречи «Фиорентины» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл три из пяти последних поединков с «Фиорентиной»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Флорентийцы могут настроиться на отдельную игру и мы предполагаем, что в этом матче хозяева сыграют лучше гостей.