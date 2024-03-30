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«Фиорентина» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:43
«Фиорентина» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит неплохой сезон и снова пытается выиграть Лигу конференций, дойдя уже до 1/4 финала. Команда из Флоренции идет на восьмом месте с 43 баллами и на четыре пункта отстает от зоны еврокубков, а именно от шестой позиции, на которой находится «Аталанта». В домашней встрече с «Миланом» хозяева постараются добиться преимущества и набрать очки, хотя фаворитом букмекеры называют именно соперника.

14 марта «Фиорентина» сыграла вничью с «Маккаби» Хайфа в Лиге Конференций, а 10 числа в Серии А упустила победу с «Ромой» (2:2).

«Милан»

«Россонери» находятся на подъеме и выигрывают матч за матчем. Тем не менее, «Милану» не удастся навязать борьбу «Интеру», который ушел слишком далеко. Сейчас «красно-черные» идут на второй позиции с 62 баллами и отстают от соседей по городу на 14 пунктов. В выездной встрече с «Фиорентиной» гостям придется очень непросто, поэтому даже ничья не станет провалом в такой ситуации.

17 марта «Милан» без проблем обыграл на выезде «Верону» (3:1), а 14 числа коллектив одолел «Славию» в Лиге Европы (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 3
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Милан» – 2.55
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

  • «Милан» одержал уже пять побед подряд во всех турнирах
  • Четыре домашних встречи «Фиорентины» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл три из пяти последних поединков с «Фиорентиной»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Флорентийцы могут настроиться на отдельную игру и мы предполагаем, что в этом матче хозяева сыграют лучше гостей.

Все комментарии
re7s7y4yq83k
re7s7y4yq83k
вчера в 13:51
Думается, что обе забьют имеет все шансы пройти уже в первой половине при должной реализации моментов. Все же команды играют от атаки, а в обороне, как показывают последние матчи, они совсем не уделяют должного внимания. К тому же их игровые стили заточены на то, чтобы именно с позиции силы диктовать условия своим соперникам, так что нас ждет игра в стиле атака на атаку. ОЗ в этом противостоянии частый гость в последнее время - в 2-х из 3-х крайних матчах команд ставка проходила, да и сейчас у нее есть все основания сыграть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:48
Сложный матч для обоих клубов, но Милан не должен проиграть.
Гость
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