«Ковентри» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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вчера, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри» – «Халл», который состоится 24 апреля 2024 года

«Ковентри»

«Небесно-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ковентри Сити» за последнее время. На выезде со счётом 0:3 «Небесно-голубые» потерпели поражение от «Бирмингема».

На прошлых выходных в полуфинале Кубка Англии после серии пенальти «Ковентри» уступил «Красным дьяволам» из Манчестера (3:4).

«Халл»

«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку выше «Халла». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чёрно-янтарных». В сухую, забив три гола, «Халл» выиграл дома у КПР .

20 апреля нулевую ничью раскатали на выезде «Тигры» с «Шершнями» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Ковентри» – 2.25

Ничья – 3.55

Победит «Халл» – 3.00

Победит «Ковентри» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Две крайние очные встречи команд завершились вничью с одинаковым счётом 1:1

Только одну победу одержали «Небесно-голубые» в пяти последних матчах

За такой же период «Тигры» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

На кураже после игры с «Манкунианцами», в которой «Небесно-голубые» показали себя с лучшей стороны, «Ковентри Сити» в будущей игре с «Тиграми» вполне может взять три очка. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 2.25.