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«Ковентри» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

вчера, 23:15
«Ковентри» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри» – «Халл», который состоится 24 апреля 2024 года

«Ковентри»

«Небесно-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ковентри Сити» за последнее время. На выезде со счётом 0:3 «Небесно-голубые» потерпели поражение от «Бирмингема».

На прошлых выходных в полуфинале Кубка Англии после серии пенальти «Ковентри» уступил «Красным дьяволам» из Манчестера (3:4).

«Халл»

«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку выше «Халла». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чёрно-янтарных». В сухую, забив три гола, «Халл» выиграл дома у КПР.

20 апреля нулевую ничью раскатали на выезде «Тигры» с «Шершнями» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Ковентри» – 2.25
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Халл» – 3.00
  • Победит «Ковентри» с форой -1.5 гола – 3.90
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

  • Две крайние очные встречи команд завершились вничью с одинаковым счётом 1:1
  • Только одну победу одержали «Небесно-голубые» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Тигры» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

На кураже после игры с «Манкунианцами», в которой «Небесно-голубые» показали себя с лучшей стороны, «Ковентри Сити» в будущей игре с «Тиграми» вполне может взять три очка. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 2.25.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Ковентри
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