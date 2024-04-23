«Ковентри» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри» – «Халл», который состоится 24 апреля 2024 года
«Ковентри»
«Небесно-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ковентри Сити» за последнее время. На выезде со счётом 0:3 «Небесно-голубые» потерпели поражение от «Бирмингема».
На прошлых выходных в полуфинале Кубка Англии после серии пенальти «Ковентри» уступил «Красным дьяволам» из Манчестера (3:4).
«Халл»
«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку выше «Халла». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Чёрно-янтарных». В сухую, забив три гола, «Халл» выиграл дома у КПР.
20 апреля нулевую ничью раскатали на выезде «Тигры» с «Шершнями» из Уотфорда.
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Ковентри» – 2.25
- Ничья – 3.55
- Победит «Халл» – 3.00
- Победит «Ковентри» с форой -1.5 гола – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Две крайние очные встречи команд завершились вничью с одинаковым счётом 1:1
- Только одну победу одержали «Небесно-голубые» в пяти последних матчах
- За такой же период «Тигры» обыграли своих оппонентов в двух встречах.
Прогноз
На кураже после игры с «Манкунианцами», в которой «Небесно-голубые» показали себя с лучшей стороны, «Ковентри Сити» в будущей игре с «Тиграми» вполне может взять три очка. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 2.25.