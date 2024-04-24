«Краснодар» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» – «Балтика», который состоится 24 апреля 2024 года
«Краснодар»
«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Краснодара», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтийцами». На своём поле в матче 24-го тура с разницей в один мяч «Быки» дома уступили «Зениту» (1:2).
19 апреля «Краснодар» на своём поле выиграл у «Факела» со счётом 2:0.
«Балтика»
«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Балтики». В полуфинале Кубка России с общим счётом 0:3 «Балтийцы» проиграли «Армейцам».
На прошлых выходных «Сине-белые» одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Краснодар» – 1.71
- Ничья – 3.90
- Победит «Балтика» – 5.00
- Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 2.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- Два поражения потерпели «Быки» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Балтийцы» уступили своим соперникам в трёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.71 на победу «Краснодара». «Быки» ещё могут побороться за чемпионство. Терять очки «Чёрно-зелёные» не станут в будущей встрече с «Балтийцами».