«Спартак» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Спартак» – «Краснодар», который состоится 11 мая 2024 года
«Спартак»
В пятёрку самых сильных команд чемпионата России входят «Спартачи» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Спартачей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Быками». В полуфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 2:0 «Народная команда» выиграла на выезде у «Динамовцев».
На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «Красно-белые» с «Нижегородцами».
«Краснодар»
Второе место занимает на данный момент «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Чёрно-зелёных» за последнее время. В рамках матча 26-го тура Премьер-лиги «Нулёвку» раскатали «Быки» в Самаре с местными «Крылышками».
4 мая со счётом 0:1 «Краснодар» проиграл дома «Грозненцам».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 2.50
- Ничья – 3.35
- Победит «Краснодар» – 2.90
- Победит «Краснодар» с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.66
Статистика
- Три победы одержали «Спартачи» в пяти последних матчах
- За такой же период «Чёрно-зелёные» выиграли в двух футбольных поединках
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Обеим командам необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками после прошлого тура в предстоящем футбольном поединке. Нас ожидает напряжённая игра, но зрелищная и с обилием голов. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.14 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, оппоненты забили пять мячей на двоих.