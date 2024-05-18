«Торино» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.05.2024)

1716044665

18 мая 2024, 18:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Милан», который состоится 18 мая 2024 года

«Торино»

«Быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Торино», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с миланскими «Дьяволами». Нулевую ничью раскатали «гранатовые» с «Борзыми» из Болоньи в позапрошлом туре Серии A.

12-го числа текущего месяца «Торино» выиграло на выезде у «Вероны».

«Милан»

«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают второе место. Освежим в памяти результатами нескольких футбольных поединков с участием «Дьяволов» за последнее время. Со счётом 3:3 вничью завершилась домашняя игра с командой «Дженоа» в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 5:1 «Милан» дома взял верх над клубом «Кальяри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.60

Ничья – 3.25

Победит «Милан» – 2.90

Победит «Торино» с форой -1.5 гола – 4.60

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

Только одно поражение потерпели «Быки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Милан» проиграл своим соперникам в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

«Красно-чёрные» не могут улучшить или ухудшить своё турнирное положение. А вот у «быков» есть возможность подняться на восьмое место, которое предоставляет возможность играть в квалификации Лиги конференций. С коэффициентом 2.60 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Торино».