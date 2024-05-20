«Салернитана» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Верона», который состоится 20 мая 2024 года
«Салернитана»
«Морские коньки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают последнее место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Салернитаны» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «Гранатовые» проиграли команде «Фрозиноне». С разницей в один мяч «Аталанта» выиграла на выезде у «Тёмно-красных» (2:1).
В матче прошлого тура вничью со счётом 1:1 сыграли «Морские коньки» с «Ювентусом».
«Верона»
«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вероны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Морскими коньками». На выезде с минимальным счётом «Скалигеры» уступили «Лацио» в рамках матча 34-го тура чемпионата Италии. С разницей в один мяч «Мастифы» выиграли дома у «Фиолетовых» из Флоренции.
12 мая со счётом 1:2 «Жёлто-синие» уступили на своём поле «Быкам» из Турина.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Салернитана» – 5.40
- Ничья – 4.00
- Победит «Верона» – 1.66
- Победит «Верона» с форой -1.5 гола – 2.65
- Тотал голов больше 2.5 – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.91
Статистика
- Семь поражений потерпели «Морские коньки» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Верона» проиграла своим соперникам в четырёх встречах
- В двух крайних очных встречах тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
«Скалигеры» пока не обеспечили себе место в Серии A на следующий сезон. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Вероны» с коэффициентом 1.66.