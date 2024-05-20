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«Салернитана» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

сегодня, 01:44
«Салернитана» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Верона», который состоится 20 мая 2024 года

«Салернитана»

«Морские коньки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают последнее место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Салернитаны» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «Гранатовые» проиграли команде «Фрозиноне». С разницей в один мяч «Аталанта» выиграла на выезде у «Тёмно-красных» (2:1).

В матче прошлого тура вничью со счётом 1:1 сыграли «Морские коньки» с «Ювентусом».

«Верона»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вероны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Морскими коньками». На выезде с минимальным счётом «Скалигеры» уступили «Лацио» в рамках матча 34-го тура чемпионата Италии. С разницей в один мяч «Мастифы» выиграли дома у «Фиолетовых» из Флоренции.

12 мая со счётом 1:2 «Жёлто-синие» уступили на своём поле «Быкам» из Турина.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Салернитана» – 5.40
  • Ничья – 4.00
  • Победит «Верона» – 1.66
  • Победит «Верона» с форой -1.5 гола – 2.65
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.89
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

  • Семь поражений потерпели «Морские коньки» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Верона» проиграла своим соперникам в четырёх встречах
  • В двух крайних очных встречах тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

«Скалигеры» пока не обеспечили себе место в Серии A на следующий сезон. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Вероны» с коэффициентом 1.66.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Верона
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:33
Верона показывает, что может добывать победу. Клуб активно идет вперед, грамотно прессингует, вынуждает соперников ошибаться. С точки зрения физики все в полном порядке у "Эллинов". У Салернитаны проседает оборона, выдерживать массированный натиск противников не всегда выходит. Разве только чудо может спасти "Грантовых", как было в прошлой встрече с Ювентусом. Думаю, второй божье вмешательство не произойдет. Гостям нужны три очка, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Своим упорством коллектив заслужил сохранить прописку. Заберу победу Вероны за вполне вкусный коэффициент.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:56
Мотивация гостей намного выше - П2.
Гость
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