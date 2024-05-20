«Салернитана» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.05.2024)

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сегодня, 01:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 37-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Верона», который состоится 20 мая 2024 года

«Салернитана»

«Морские коньки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают последнее место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Салернитаны» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «Гранатовые» проиграли команде «Фрозиноне». С разницей в один мяч «Аталанта» выиграла на выезде у «Тёмно-красных» (2:1).

В матче прошлого тура вничью со счётом 1:1 сыграли «Морские коньки» с «Ювентусом».

«Верона»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вероны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Морскими коньками». На выезде с минимальным счётом «Скалигеры» уступили «Лацио» в рамках матча 34-го тура чемпионата Италии. С разницей в один мяч «Мастифы» выиграли дома у «Фиолетовых» из Флоренции.

12 мая со счётом 1:2 «Жёлто-синие» уступили на своём поле «Быкам» из Турина.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 5.40

Ничья – 4.00

Победит «Верона» – 1.66

Победит «Верона» с форой -1.5 гола – 2.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Семь поражений потерпели «Морские коньки» в десяти крайних матчах

За такой же период «Верона» проиграла своим соперникам в четырёх встречах

В двух крайних очных встречах тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

«Скалигеры» пока не обеспечили себе место в Серии A на следующий сезон. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Вероны» с коэффициентом 1.66.