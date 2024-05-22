«Кальяри» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.05.2024)

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Лиги Европы «Кальяри» – «Фиорентина», который состоится 23 мая 2024 года

«Кальяри»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на пятнадцатой строчке. «Островитяне» пока не обеспечили себе место в Серии A в текущем сезоне. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Сардинцы» с «Волками» из Лечче. В позапрошлом туре «Милан» дома разгромил «Красно-синих» в позапрошлом туре чемпионата Италии (5:1).

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Кальяри» выиграл на выезде у «Сассуоло».

«Фиорентина»

«Фиолетовые» за тур до окончания текущего сезона Серии A занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Кальяри». В полуфинале Лиги конференций УЕФА с общим счётом 4:3 по сумме двух встреч «Лилии» выиграли у «Брюгге». С разницей в один мяч «Фиорентина» дома взяла верх над «Монцей» (2:1).

17-го числа текущего месяца «Фиолетовые» разошлись миром с «Партенопейцами» со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 4.70

Ничья – 3.90

Победит «Фиорентина» – 1.75

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.72

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Только одну победу одержали «Островитяне» в пяти крайних матчах

За такой же период «Фиолетовые» обыграли своих оппонентов в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

У «Лилий» есть два матча до окончания текущего сезона. «Фиолетовые» ещё могут подняться на одну строчку выше в турнирной таблице. Терять очки команда из Флоренции не станет. В предстоящем футбольном поединке предлагаем сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.75.