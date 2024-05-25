Хождения по мукам. «Аякс» провалился по всем фронтам

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вчера, 16:10

Сможет ли новый тренер исправить ситуацию в знаменитом клубе.

Болельщики «Аякса» хотели бы не то что забыть, — вычеркнуть сезон 2023/24 из истории. Увы, всё зафиксировано. Пятое место в чемпионате Голландии, ранний вылет из Кубка, неудачи в Лиге Европы и Лиге конференций. И катастрофы в Де Классикер — 0:4 в домашнем матче с «Фейеноордом» и 0:6 в Роттердаме. 61 пропущенный мяч только в Эре.

Ещё каких-то два года назад «Аякс» праздновал свой 36-й чемпионский титул. Амстердамцы обошли ПСВ на два очка с фантастической разницей мячей 98:19. Тренера Эрика тен Хага торжественно проводили в «Манчестер Юнайтед». С этого момента всё и началось.

Цена скоропалительных решений

Конечно, уход тренера — всегда стресс. Но для «Аякса» это не первый подобный случай. Тем болеет что клуб нашёл тен Хагу в лице Алфреда Схрёдера достойную, как тогда казалось, замену. Схрёдер только что выиграл с «Брюгге» чемпионат Бельгии. Был помощником Рональда Кумана в «Барселоне». В штабе «Аякса» он тоже успел поработать.

Начал Схрёдер неплохо. «Аякс» даже какое-то время лидировал. Но зимой команда перестала выигрывать — поражение и пять ничьих подряд. Руководству это не понравилось, и Схрёдера поблагодарили за работу, выплатив компенсацию за досрочное расторжение контракта. Вакансию предложили бывшему защитнику сборной Нидерландов Джонни Хейтинге, ранее работавшему с молодёжной командой. 39-летний Хейтинга с радостью впрягся в работу. Сразу выдал серию из семи побед. Исправить ситуацию удалось лишь отчасти. «Аякс» финишировал третьим. В финале Кубка команда Хейтинги уступила ПСВ в серии пенальти. В итоге сезон был признан неудовлетворительным. Хейтинге не предложили новый контракт, и Джон уехал в Лондон, где вошёл в тренерский штаб «Вест Хэма». В «Аякс» же пришёл 50-летний Морис Стейн, все достижения которого сводились к шестому месту со «Спартой».

Купи-продай

Но, как в одном известном анекдоте, сезон 2022/23 был белой полосой. Чёрная началась после прихода Стейна. Однако виноват в этом не только новый тренер. Руководство решило заработать на трансферном рынке. Возьмите в руки калькулятор. Журрьен Тимбер в «Арсенал» — 40 миллионов евро. Кэлвин Басси в «Фулхэм» — 22 миллиона. Уже на старте сезона — Эдсон Альварес в «Вест Хэм» — 38 миллионов. Мохаммед Кудус туда же — 43 миллиона. Бесполезный Мохамед Дарами в «Реймс» за 12 миллионов. Сколько у вас получилось?

Но успешно продавать мало. Надо ещё и покупать. А вот тут и начались просчёты. Беньямин Тахирович («Рома») 8 миллионов — 26 матчей, 2 гола. Сносно. Чуба Акпом («Мидлсбро») —12,3 миллиона — 25 матчей и 11 голов. Тоже неплохо. Идём дальше. Карлуш Боржес Форбс («Манчестер Сити») — 14 миллионов, 22 матча, 2 гола. Это крайний нападающий. Гасто Авила («Антверпен») 12,5 миллиона, 5 матчей. Йосип Шутало («Динамо» Загреб) 23 матча, 1 гол забит и с пяток привезённых. Сиверт Мансверк («Мёльде») 6 миллионов — 6 матчей. Георгий Микаутадзе («Мец») 15 миллионов, 6 матчей, 0 голов и аренда в «Мец». Вратарь Диан Рамай, за два сезона в «Айнтрахте» дважды появившийся в основе, 8 миллионов. В «Аяксе» пусть и не сразу, но стал основным — 22 матча. Но игра Рамая также оставляет желать лучшего. Не зря клуб продолжает поиски голкипера. Как видим, эффективность селекции не самая высокая.

Ужас без конца

Первые поводы для беспокойства начались уже в июле, во время предсезонки. «Аякс» проигрывал всем подряд в контрольных матчах, Стейн успокаивал, это же неофициальные встречи. Вот начнётся сезон и тогда… Но в 10 турах «Аякс» проиграл пять раз при двух победах. Только восьмое место. В Лиге Европы амстердамцы тоже скорее мучились, а не играли. Атака ещё куда ни шло. Два Стивена — Бергвейн и Бергёйс с Брайаном Бробби забивали исправно. Но в обороне гуляет ветер. Вратарь Херонимо Рульи продолжал залечивать травму плеча, а его сменщики Джей Гортер и Диант Рамай допускали ошибку за ошибкой.

Стейна уволили 23 октября, на следующий день после проигрыша «Утрехту» 3:4. К принципиальному матчу с ПСВ команду готовил Эдвигс Мадуро. Но после проигрыша со счётом 2:5 исполнять обязанности главного тренера стал чемпион Европы 1988 года Джонни ван'т Схип. Который тоже уходил на недельку, передав команду ещё одному помощнику Майку Валканису, но потом вернулся. В Кубке Нидерландов амстердамцев выбил в первом же матче «Хераклес». В Лиге Европы «Аякс» выиграл заключительный матч группового этапа и благодаря этой единственной победе зацепился за Лигу конференций. Но и там он добрался до 1/8 финала, где попал под «Астон Виллу» 0:0 и 0:4.

Зимой в команде появился бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, укрепивший среднюю линию. Восстановился Рульи, но чемпион мира не смог предотвратить унизительный разгром от «Фейеноорда» 0:6. Самое крупное поражение в истории клуба. Но кошмарный сезон наконец-то завершился. Ван'т Схип кое-как вырулил на пятое место. Худший результат в этом столетии. Впрочем, могло быть ещё печальнее. Кстати, в «Аяксе» менялись не только тренеры, но и президенты. Начинал сезон Ян ван Хальст, в марте эстафету принял Алекс Крус, а за два тура до финиша Круса понизили в статусе до технического директора. Но президентский кабинет въехал Менно Гилен.

Дипломированный философ

Новое руководство уже определилось с главным тренером. На ключевую должность приглашён 35-летний Франческо Фариоли. Итальянец подписал контракт сроком на три года. Эдвигс Мадуро и Майкл Валканис остались в тренерском штабе.

Что известно о новом боссе «Аякса»? Фариоли никогда не играл футбол. Он с отличием закончил философский факультет, но потом вдруг сменил сферу деятельности и стал тренировать вратарей. Сначала в любительских командах, а потом дослужился до «Сассуоло». Затем итальянца позвали тренировать голкиперов «Аланьяспора». Уже в Турции Фариоли вдруг получил назначение в «Фатих Карагюмрюк», где проработал почти год и был уволен. Вернулся в Аланью, уже в качестве главного, где трудился год с небольшим и ушёл по обоюдному согласию сторон.

Прошлым летом Франческо Фариоли вытащил счастливый билет. Малоизвестного специалиста пригласили тренировать «Ниццу». Для первого сезона получилось неплохо пятое место и самая крепкая оборона в Лиге 1. И всё равно приглашение Фариоли выглядит ещё более спорным и странным, чем прошлогоднее назначение Мориса Стейна. Поглядим, какой будет трансферная кампания амстердамцев.