От комичной «паненки» до исторического хет-трика. Конкурент Миранчука шокировал «Байер»

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вчера, 21:47

Лукман обеспечил себе любовь жителей Бергамо.

Лига Европы завершилась эпично и роскошно

Отбросив симпатии, можно констатировать, что победа Алонсо над Гасперини была бы скучнее, чем успех Джан Пьеро. Он стал самым возрастным победителем Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов тоже будет столкновение поколений. Анчелотти 64 года, а Терзичу всего 41. Но там другая история, папа Карло может заставить комнату выигранными в футболе кубками.

Для Гасперини после серии проигранных финалов решающий бой в Дублине был вершиной карьеры. Джан Пьеро мог поставить в основе рядом со Скамаккой и Де Кетеларе проверенного голландца Копмейнерса. Но итальянский наставник решил давить на усталость «Байера». А кто у него быстрее Миранчука и Пашалича? Правильно, взрывной нигериец Лукман.

Парень, которого посчитали слишком слабым футболистом для сборной Англии – бывший инсайд молодежной команды «Трех львов» выбрал взрослую сборную Нигерии, оказался в основе и стал автором хет-трика. А несколько лет назад невысокий форвард был героем мемов. Адемола Лукман запомнился болельщицам английского футбола ударом с пенальти.

Дело было в «Фулхэме», играли против «Вест Хэма». Команда тренера Скотта Паркера уступала 0:1. Молодой Лукман нагло пошел к «точке» и пробил «паненкой». Но Фабьянски не дернулся, спокойно забрал мяч. Напоминает промах Бернарду Силвы в серии пенальти «Манчестер Сити» против «Реала». Но португалец с огромным опытом, а Лукман без него.

Паркер тогда разозлился. Много лет карьера воспитанника клуба «Ватерлоо» не складывалась. Провалился в «Эвертоне». Аренда в «Лейпциг» привела к трансферу, но немцам нигериец с британским паспортом не был нужен. Катался по арендам, но в «Фулхэме» и «Лестере» не увидели повода заключить с ним полноценный контракт. Пока не пришел сеньор Д’Амико.

Классная селекция создала сильную «Аталанту»

Гасперини вчера на пресс-конференции первым делом прошелся по «Интеру» и «Ювентусу», клубам со свежими итальянскими кубками, но также с большими долгами. Джан Пьеро выделил «Аталанту», ведь у них и результат, и хорошая бухгалтерия. Но в городке на сто тысяч человек, где все молодые люди мечтают уехать в соседний Милан, когда окончат школу – от Бергамо до большого города 60 километров, нельзя найти деньги на большой футбольный клуб.

Нужен был спонсор. «Аталанта» принадлежит Антонио Перкасси. В детстве мечтал стать футболистом, сыграл за родной клуб, но в 23 завершил карьеру. Стал успешным предпринимателем. Перкасси 70 лет, за его плечами сотрудничество с десятками брендов в индустрии моды. Антонио умеет строить, а не только продавать людям одежду и косметику. Перкасси приложился к созданию торговых центров в Италии, сотрудничал с гигантами ритейла, семьей Бенеттон.

У Перкасси шестеро детей, пятеро из которых активно помогали ему в работе. Антонио без перерывов руководит «Аталантой» с 2010-го, а недавно продал 56 % акций клуба американскому итальянцу Стивену Пальюке. Однофамилец известного голкипера инвестировал в баскетбольный клуб «Бостон Селтикс», а теперь помогает «Аталанте» искать деньги на развитие их футбольного проекта. Также боссы умеют найти директоров.

Лукмана подписали за скромные 9.35 млн евро, и сделал это Д’Амико. Новый спортивный директор «Аталанты» молод, ему всего 44 года. Успешно работал в «Вероне». Но затем перехватили, ведь Пальюка обещал найти деньги на новичков, чтобы перекрыть неудачный сезон 2021/22, когда заняли восьмое место в Серии А. Тогда ушел директор Джованни Сартори, еще один грамотный соавтор «Аталанты». Сейчас менеджер помог «Болонье» выйти в ЛЧ .

«Аталанта» без Сартори не пропала, ведь остался тренер Гасперини с его знаменитыми нагрузками на тренировках. А молодой помощник Д’Амико взялся за трансферы. Поверили в Скамакку, и форвард озадачил «Ливерпуль» в день гостевого разгрома. Доверились защитнику Исаку Хиэну, раньше он играл в атаке в низших шведских дивизионах. Директор «Аталанты» знал о прогрессе игрока благодаря связям в «Вероне», договорились за 8.5 млн евро.

Как и Эдерсон – опорника подписали у «Салернитаны», Хиэн среди главных героев финала против непобедимого до вчера «Байера». Свободный агент Колашинац помог опытом, выиграл Лигу Европы со второй попытки после поражения вместе с «Арсеналом» от «Челси». И понятно, что многие в составе пришли ещё при Сартори. Грамотность директоров – залог большого успеха. Важны «лейтенанты» Хатебур, Толой и де Рон, но новички тоже в порядке.

Успех Лукмана повлияет на судьбу Миранчука

Нигериец перекрыл поражение в финале Кубка Африки от ивуарийцев победой в Лиге Европы. Лукман праздновал с родителями, его бросали в воздух всей командой. Делал это и счастливый Миранчук, чей агент рассуждает о бессовестности Гасперини. В финале Алексей не сыграл, зато в Лиге Европы Алексей сделал 4 голевые передачи. Но успех Лукмана повлияет на планы Миранчука, ведь дополнительно хотят сохранить бельгийца Де Кетеларе.

Лукману всего 26 лет, у Гасперини появилась связка для работы в Лиге чемпионов. Миранчуку снова становится тесно, и это без учета голландца Копмейнерса. Когда всё в сборе, то Алексей на скамейке. Миранчуку в 28 лет надо принимать стратегическое решение. Или оставаться в «Аталанте» в надежде, что летом за Лукманом и Копмейнерсом придут. Или Миранчуку пора перейти в другой клуб Серии А, только не в аренду как в случае с «Торино».

И круто, что Алексей заиграл в этом году, напомнил голами и ассистами о себе. «Аталанта» сделала его сильнее, ведь это команда уровня Лиги чемпионов по организации игры, что доказали прессингом против чемпионов Германии. «Байер» провел ужасный поединок, это факт. Но сковали их при помощи ребят, которые не заиграли в «Фулхэме», «Вест Хэме», или были заметными в составах «Вероны» и «Салернитаны». И впереди немало трансферов.