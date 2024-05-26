Подростки из МЮ остановили Гвардиолу. Тен Хага увольняют с трофеем в руках

1716704908

вчера, 09:28

Гарначо и Майну сыграли успешнее, чем Холанд и Фоден.

У «Манчестер Сити» часто много силы и мало воли

«Горожане» выиграли лишь один финал Лиги чемпионов, хотя четыре раза подряд становились чемпионами Англии. У Гвардиолы шесть кубков за семь сезонов. Только «Ливерпуль» Клоппа остановил «горожан» в АПЛ . Но в Лиге чемпионов и «Реал», и другие соперники плевали на статус оппонента. «Челси» обыграл Гвардиолу в финале Лиги чемпионов благодаря голу Кая Хаверца. Того самого немца с неудачей в футболке «синих» и непростой адаптацией в «Арсенале».

На днях Хаверц отдыхал на яхте с Эдегором, играли со своими девушками и друзьями в покер. А для «Манчестер Сити» клубный сезон завершился вчера большим разочарованием. После неудачной серии пенальти против «Реала», после вылета из Кубка Лиги от «Ньюкасла» ещё в сентябре у Гвардиолы не осталось шансов на квадрупл. Но можно было завершить сезон золотым дублем. Для этого оставалось переиграть в финале Кубка Англии знакомого соседа – МЮ с тен Хагом.

В результате ошибки обороны и запасного голкипера Ортеги, а также голевое чутье молодых Гарначо и Майну перечеркнули надежды Хосепа. Гвардиола вчера ради финала, чтобы совпадать по дресс-коду с тен Хагом, даже костюм напялил. Больше не будет этого делать из-за суеверий, ведь проиграл. Отдаем должное 19-летнему дерзкому аргентинцу Гарначо – вингер берет нахрапом, и 19-летнему центральному полузащитнику Майну – англичанин впечатляет зрелостью.

Тен Хаг правильно сделал, что после финала обнял их вместе и пожелал успехов под руководством другого тренера. Алехандро и Кобби подчеркивают, что у МЮ хватает ресурсов, чтобы не позориться на восьмом месте в АПЛ . И не нужно сравнивать падение в таблице АПЛ с первыми годами работы Фергюсона. Шотландец возглавил клуб в совсем другом финансовом положении, с другим статусом. Ему простили низкие позиции в старом дивизионе, а тен Хага хотят уволить.

Отставка тренера напрашивалась, но уходит красиво

Миллиардер Рэтклифф – новый совладелец МЮ , правильно сделает, если уберет Эрика тен Хага. У голландца много красивых слов и обещаний, но мало стабильности. Его стоило уволить зимой из-за последнего места в группе Лиги чемпионов. У МЮ есть ресурсы. Даже Варан, Каземиро и Маунт должны были провести весну сильнее. Онана тоже то ошибается – вчера не остановил удар Доку, то спасает. По количеству и проценту сейвов камерунец в целом выделяется.

От Магуайра до Хёйлунда – все в составе «Манчестер Юнайтед» могут провести классный матч или даже целый отрезок. Бруну Фернандеш накануне напугал фанатов «Манчестер Юнайтед» эссе, которое озаглавил: «Дорогой Юнайтед…» Многие подумали, что Бруно объявит об уходе из клуба, который не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов. Оказалось, что все намного лучше для «красных дьяволов». Бруну с детства любит футбол и вроде бы не планирует уходить.

Тен Хаг тоже хочет остаться, ведь выиграл для МЮ первый Кубок Англии за 8 лет. А «Манчестер Сити» смог предложить только тягучий контроль мяча. Ещё в «Барселоне» Гвардиола понял, что не всех можно задушить катанием мяча. Особенно если тебя не спасают судья, Иньеста или Месси. В финале Кубка Англии фаворит нанес 4 удара в створ ворот Онаны, а соперник попал по воротам Ортеги 5 раз. Хотя многие ждали уверенную победу Хосепа, его стерильный футбол проиграл.

Но это не значит, что в МЮ допустят ошибку, уволив тен Хага. Важно напомнить, что даже МЮ Сульшера порой хорошо играл против «Манчестер Сити». Команда умеет подстраиваться под соперников. Поэтому после неудачной серии против «Ливерпуля», когда получали по 5 и 7 голов, «красные дьяволы» в этом сезоне лишили Клоппа финала Кубка Англии – выиграли 4:3. Также двумя ничьими в АПЛ ухудшили позиции вражеских «красных» в борьбе за чемпионство.

Не только Холанд плох в ключевых поединках «горожан»

«Манчестер Сити» прошел пять финалов с Эрлингом. В этих матчах у норвежского снайпера, который забивает мячи пачками в АПЛ , нет голов. Но важна именно отсылка к темпу набора – дубли и хет-трики в АПЛ подчеркивают разницу в классе и возможностях между «Манчестер Сити» и оппонентами. А вот в финальных или просто сложнейших поединках Холанд выступает бледно. Он часто спиной к чужим воротам, ему сложно выйти на ударную позицию.

Важно вспомнить о возрасте. Норвежцу всего 23 года. Майну и Гарначо тоже далеко не всегда такие эффективные герои, как на «Уэмбли». Если бы МЮ играл стабильно, то не завершил сезон с отрицательной разницей мячей минус один. Четырнадцать поражений объясняют, почему тен Хага заменят на нового тренера. Говорят, что Тухель вырвался в лидеры в гонке, где есть бывший помощник тренеров МЮ Маккенна и другие более известные специалисты.

Каким будет МЮ Томаса Тухеля? Интересно посмотреть, ведь не раз подчеркивали, что с бюджетом и статусом «красных дьяволов» надо играть намного качественнее. Сэр Алекс Фергюсон вчера сидел на трибунах и олицетворяет козырь в виде большого имени, на которое клюют футболисты и тренеры. Тен Хаг не хочет уходить, а Тухель с радостью сменит токсичную «Баварию» на «Манчестер Юнайтед», откуда уйдут ветераны и где хватает талантливых ребят.

Надо развиваться. Даже «Манчестер Сити» рано почивать на лаврах. Если «Реал» перехватит Родри летом, то нужен новый центральный полузащитник. Вчера испанец завершил великую серию из 74 матчей без поражений за клуб в основное время. Де Брюйне и Бернарду могут уйти. Холанду надо искать замену, если не бросит свою идею с переездом в Испанию в будущем. И даже Фодену важно анализировать свои слабые матчи, чтобы спасать ещё чаще.