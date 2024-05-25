Первый раз в высший класс. Возрождённый клуб за три года проделал путь в элиту

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вчера, 19:25

В Премьер-Лиге будет играть ещё одно «Динамо».

Уже известны два новичка Премьер-Лиги в сезоне 2024/25. «Химки» вернулись в класс сильнейших после годичного перерыва. Для махачкалинского «Динамо» это будет первый выход в высшее общество.

В тени «Анжи»

Дагестан — не новая точка на карте Российской Премьер-Лиги. Долгое время кавказскую республику представлял «Анжи». Когда удачно — призовые места, участие в еврокубках, именитые игроки, когда — не очень. Но после того как владелец клуба Сулейман Керимов «сменил вектор развития», махачкалинская команда стала разбегаться, а потом и рассыпаться. «Анжи» вылетел из Премьер-Лиги, ФНЛ и в 2022 году потерял профессиональный статус.

Но созданный в 1991 году «Анжи» отнюдь не единственный клуб Дагестана. Ещё в 1927-м в Махачкале было основано «Динамо». Команда играла в республиканских соревнованиях, а в 1958-м махачкалинский «Темп» стал участником чемпионата СССР в классе Б. Через два года клубу вернули историческое название. Дагестан — довольно большая республика, которой по статусу полагалось иметь команду мастеров. Однако больших успехов «динамовцы» из Махачкалы не добивались. Лучший результат — выход во вторую группу класса А, аналог Первой лиги в 1967 году, где они задержались на четыре сезона. А потом снова вторая лига. Сначала союзная, а затем и российская. В отличие от «Анжи» «динамовцы» долго никуда не стремились. Только в 2003-м «Динамо» сумело подняться в первую лигу, но лишь на три года. А потом банкротство и роспуск.

«Динамо» не исчезло бесследно. Вскоре возникла любительская команда. Только за пределами Дагестана о ней мало кто слышал. Лишь в 2021 году по инициативе главы республики Сергея Меликова клуб был возрождён и заявлен во вторую лигу. Президентом клуба стал знаменитый Гаджи Муслимович Гаджиев. Уже через год коллектив добился повышения в классе. «Динамо» успешно освоилось в Первой лиге, заняв восьмое место. Но на этом в Махачкале решили не останавливаться.

Треугольник, превратившийся в квадрат

Пост генерального директора занял Шамиль Газизов, известный по своей работе в «Уфе» и судебным тяжбам со «Спартаком». Но настоящей бомбой стало приглашение Курбана Бердыева на пост главного тренера. Курбан Бекиевич заменил сербского специалиста Горана Алексича. Назначение именитого тренера стало сигналом — «Динамо» настроено серьёзно. А именно — на выход в Премьер-Лигу. Образовался мощный триумвират: Гаджиев, Газизов, Бердыев.

Но в первом же матче под руководством Бердыева «динамовцы» проиграли «Торпедо» 0:2. Затем нулевая ничья в Туле. Выигрыш в Махачкале у «Кубани» и домашнее поражение от КАМАЗа. Дальше ничьи. После семи туров команда на седьмом месте. Не тот старт, который ждали в республике. Но мудрый Курбан Бекиевич просил не паниковать. И уже через три тура «Динамо» поднялось на второе место, а ещё через два — на первое.

И снова некоторый спад. Домашний проигрыш «Акрону», ничья с «Родиной», поражение в Химках. И отступление на пятое место. Но на перерыв «Динамо» ушло первым. Оставалось 14 туров. Однако 1 февраля, за месяц до возобновления чемпионата, Бердыев объявил о своём уходе по собственному желанию. Бомба взорвалась. 71-летний специалист не стал комментировать причины такого решения. Не подтвердились и слухи о назначении Курбана Бекиевича в сборную Азербайджана.

Новым тренером «Динамо» был назначен Хасанби Биджиев, в прошлом вратарь ростовского СКА , ЦСКА и «Локомотива». Хасанби Эдуардович — опытный специалист. Он успешно работал в родном нальчикском «Спартаке», выводил курский «Авангард» в финал Кубка России, тренировал волгоградский «Ротор».

Но у Биджиева на старте не всё получалось. В четырёх турах одна победа и два поражения. А уже в апреле «Динамо» снова набрало ход и принялось зарабатывать очки. За тур до финиша махачкалинцы гарантировали себе второе место, а значит, и повышение в классе.

А Бердыев никуда не ушёл. Курбан Бекиевич занял должность советника президента клуба. Лекции, семинары, работа с резервистами. Основной же состав «Динамо» обязан своим повышением в классе сразу двум тренерам. Курбан Бердыев создал крепкий фундамент, а Хасанби Биджиев довёл дело до логического завершения.

Волк в воротах

Состав «Динамо» можно назвать скромным. Суммарная стоимость футболистов — семь с половиной миллионов евро. Как половина Манфреда Угальде. И меньше, чем у 50% клубов Первой лиги. Самые дорогие футболисты «Динамо» — вратарь Давид Волк (600 тысяч евро), начинавший в «Рубине», и капитан команды, защитник Муталиб Алибеков (500 тысяч). Между прочим, воспитанник ЦСКА . В составе три легионера: сербский защитник Владимир Ковачевич и пока не выходивший на поле колумбиец Франсиско Мина, а также нападающий Эгаш Касинтура, ранее игравший за «Уфу».

При Бердыеве ворота чаще защищал Давид Волк, знакомый Курбану Бекиевичу по «Рубину». Биджиев в основном доверяет местному воспитаннику Тимуру Магомедову. «Динамо» играет по формуле «3-4-2-1». Тройку центральных защитников обычно составляют Идар Шумахов, Муталиб Алибеков и Владимир Ковачевич. Правый фланг закрывает Сослан Кагермазов, левый — Александр Сандрачук. В центре полузащиты выступают Никита Глушков и Залимхан Юсупов. Атакующее трио составляют Раджаб Магомедов, Эгаш Касинтура и выдвинутый вперёд Сердер Сердеров, поигравший в своё время в «Анжи». На их счету соответственно 7, 5 и 9 голов. На замену выходит арендованный у «Рубина» Михаил Костюков.

Конечно, для успешного выступления в Премьер-Лиге «Динамо» нужны более квалифицированные исполнители. И летом начнётся бурная работа по укреплению состава. Успеют ли махачкалинцы, ведь пауза между чемпионатами невелика. Система «осень-весна» создаёт немало проблем клубам, особенно новичкам. В уходящем сезоне «Рубин» успел провести ремонт состава в первом круге, а «Балтика» — нет. Калининградцы только зимой провели мощную работу на трансферном рынке, в результате потеряли в первой части много очков, которых так не хватает на финише. Учтут ли в Махачкале опыт калининградцев — увидим в ближайшие месяцы.