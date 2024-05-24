Ящерица без хвоста. «Сассуоло» покидает Серию А впервые за 11 лет

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24 мая 2024, 10:54

Как дважды обыграть чемпиона и провалиться при этом.

До конца чемпионата Италии остался один тур, но уже известны и чемпион, и участники Лиги чемпионов, и парочка неудачников — «Салернитана» и «Сассуоло». И если в вылете клуба из Салерно нет ничего сенсационного, то «Сассуоло» удивил и огорчил.

Клуб из одноимённого городка из Эмилии-Романьи 11 лет назад вошёл в Серию А и довольно уверенно влился в элиту итальянского футбола. Выше шестого места «чёрно-зелёные» не поднимались. Но при этом команда имела своё лицо, свой стиль и могла обыграть кого угодно. Даже в текущем, неудачном сезоне «Сассуоло» дважды обыграли чемпиона страны «Интер» 2:1 в Милане и 1:0 на стадионе «Мапей». Также «чёрно-зелёные» выиграли дома у «Ювентуса» (4:2) и потрепали нервы «Милану» — 3:3. И всё равно доигрались до вылета.

Фабрика талантов

«Сассуоло» не успел завоевать трофеи, что неудивительно. Один раз пробился в Лигу Европы, где ограничился участием в групповом турнире. Но в команде успели поработать и заработать приличные репутации тренеры Эусебио Ди Франческо и Роберто Де Дзерби. А сколько отличных футболистов надевали чёрно-зелёные футболки. Позвольте привести небольшой список — Франческо Ачерби, Джереми Бога, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори, Никола Сансоне, Роберто Скамакка, Доменико Берарди, Рожерио, Франческо Капуто, Грегуар Дефрель, Мерих Демирал. При желании вы можете обнаружить здесь несколько действующих пока чемпионов Европы. «Сассуоло» находил таланты, производил их огранку, а потом выгодно перепродавал. В итальянской прессе даже появилось сравнение команды с ящерицей, которая умеет отращивать новый хвост при утрате старого. Чёрно-зелёная форма усиливала аллегорию. Казалось, что после очередной распродажи «Сассуоло» развалится. Но на смену ушедшим приходили новые. А «чёрно-зелёные» оставались в серединке. Остаётся долго догадываться, чтобы было бы, если бы не ежегодные потери ведущих игроков.

Ахиллесова пята Доменико Берарди

И только два футболиста были всё это время верны чёрно-зелёным цветам — это вратарь Андрея Консильи, в своё время немало поигравший в «Аталанте», и нападающий Доменико Берарди. Первый дослужился до кандидата в сборную Италии. Второй — провёл почти всю карьеру в клубе, попал в сборную, выиграл чемпионат Европы и был удостоен правительственной награды. Был грешок у Доменико. Ушёл он в «Ювентус», правда, без особого на то желания. Произошло это в далёком 2014 году, когда Берарди было 19 лет. Но за «Юве» Берарди так и не сыграл. Был отдан родному клубу в аренду, а потом и вовсе продан. Берарди забил первый исторический гол «чёрно-зелёных» в Серии А и отыграл во всех 11 сезонах. Надо ли говорить, что Доменико считается легендой клуба и вряд ли в обозримом будущем появится игрок, равный ему по статусу. Например, в последнее время в «Аталанте» играли и продолжают играть замечательные футболисты, которые помогли бергамаскам завоевать европейский трофей. Однако главной легендой считается Кристиан Дони, игравший за «богиню» в смутные времена.

Уходящий сезон у Берарди не получился. Доменико успел сыграть 17 матчей, в которых забил 9 мячей. Сначала он заболел гриппом. Потом повредил мениск и пропустил целый месяц. Только приступил к тренировкам, сыграл один неполный матч, как новая напасть — разрыв ахилла. В марте 29-летний капитан был прооперирован, но раньше октября на поле не появится. На чемпионате Европы он не сыграет.

Если посмотреть, как играл «Сассуоло» с Берарди и без него, то можно заметить закономерность. С Доменико команда шла 13-й. Как в прошлом сезоне. Но стоило капитану сломаться в первый раз, как «чёрно-зелёные» стали проигрывать всем подряд и подошли к опасной черте. А когда Берарди порвал ахилл, «Сассуоло» свалился в зону вылета и уже застрял на предпоследнем месте.

Не капитаном единым

Но было бы странно объяснять беды «Сассуоло» травмами Берарди. Доменико, бесспорно, игрок сильный, но не волшебник. «Ящерицы» обладали довольно крепким составом. Да и тренер Алессио Дионизи на протяжении трёх лет довольно уверенно руководил процессом. Но в конце февраля во время затяжного спада (одно очко в шести встречах) президент Карло Росси отправил Дионизи в отставку. Тренера молодёжки Эмилиано Биджика хватило на один матч — с «Наполи». Неаполитанцы, которые также безобразно провели сезон, разгромили «Сассуоло» на «Мапее» со счётом 6:1. После рычаги управления были переданы 60-летнему Давиде Баллардини. Опытный тренер, ученик самого Арриго Сакки, ничего изменить не смог. Более того, команда разбилась на какие-то фрагменты, игравшие сами по себе. Некие проблески появились через несколько недель — ничья 3:3 с «Миланом», вторая победа над «Интером». Но исправить положение Баллардини не смог. И весьма крепкий коллектив вынужден отправиться в Серию В. Надолго ли?

Задним умом все хороши. Может, не стоило трогать Дионизи в разгар сезона? Или убрать его раньше? Во всяком случае, не идти на резкие шаги перед матчем с «Наполи», который уничтожил команду психологически. Но махать кулаками поздно. Теперь в городе, где 40 тысяч зрителей и стадион на 20 тысяч, стоит задуматься, как жить дальше. Постараться ли вернуться сразу или сначала тщательно подготовиться, дождаться полного выздоровления Берарди и тогда уже идти на штурм. Пусть сами решают. Но без «Сассуоло» и Берарди в Серии А будет как-то скучнее.