Тюкавин не даст Смолову закончить неудачником. Связь поколений – особый сюжет золотой гонки «Динамо»

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вчера, 00:27

Выезд в Краснодар – знаковый.

Важно грамотно подойти к поединку, который подведёт итоги для всего сезона в России. Либо «Зенит» накажут за растрату очков, усталость приведёт к справедливой смене чемпиона. Либо пропасть в классе, чемпионском характере окажется настолько велика, что даже проигравший почти всем грандам клуб останется чемпионом (к этому тоже есть предпосылки). Главный конкурент для петербуржцев в этом споре – «Динамо». А у «бело-голубых» в погоне за титулом есть особый внутренний сюжет – связь между поколениями воспитанников.

Смолову важно не оказаться забытым

Сейчас в составе два топ-форварда. Карьера одного подходит к закату, а второго только взлетает. Фёдор – не олицетворение «Динамо», ярчайшие годы карьеры прошли в «Краснодаре». Но он выпускник «бело-голубой» академии. На поле Смолов уже не играет решающую роль, стал реже забивать ещё после ухода из «Краснодара», в «Локомотиве» выдавал редкие вспышки. То же самое – в «Динамо». Теперь его вытеснили из стартового состава.

Зато нападающий раскрывается по-новому – как наставник для молодых игроков. Опытный исполнитель с неудавшейся карьерой в Европе, его пример точно будет показательным.

Прежде всего в плане отношения к футболу. Форвард сам упустил шанс начать европейскую карьеру (речь о периоде аренды в «Фейеноорд»). Признаёт это:

Основная причина в том, что я в то время в принципе не был готов пытаться преодолеть трудности. Как только я с ними столкнулся там, я нашел для себя кучу причин и оправданий для того, чтобы уехать.

Поэтому нападающий и радовался переходу Захаряна в «Реал Сосьедад». Он же может найти нужные слова для Тюкавина – нового таланта «Динамо».

Выезд в Краснодар на «золотой» матч – один из финальных аккордов. Последняя возможность выиграть что-то стоящее. В карьере были два Кубка России и Суперкубок. Чемпионство – то, что сделает футбольный путь Смолова чуть ценнее. Уж он это заслужил.

Для Тюкавина титул – возможность пробить дорогу в Европу

Йоканович не решался вытеснить Смолова из стартового состава. Это сделал Личка в текущем сезоне. И тогда полноценно открылась дорога для другого таланта из академии «Динамо» – Константина Тюкавина.

Сезон-23/24 крайне важен для форварда. Он, несмотря на роль сменщика в недавнем прошлом, получил длительный контракт и доверие со стороны руководства. В ответ окончательно стал лидером команды. Ещё в начале марта страйкер приложил руку к победам над «Локомотивом» и «Ахматом».

Но ключевой период начался в апреле. По «бело-голубым» сильно ударил разгром от «Ростова», поражение в дерби со «Спартаком» и 1:2 от «Урала». Не смеялся только ленивый – москвичи самоустранились из чемпионской гонки, как только о ней зашла речь. Это вписывалось в концепцию, что у клуба нет чемпионской ДНК. Дальше началась 6-матчевая победная серия, которая вывела «Динамо» в лидеры РПЛ .

На этом отрезке «бело-голубые» обыгрывали «Пари НН» и «Оренбург», добыли ключевую победу над «Зенитом», перевернули ход встреч с «Сочи» и «Балтикой», дожали «Крылья». У Тюкавина за это время – 5 голов и 2 ассиста. Победный мяч с петербуржцами, гол-красавец с южанами.

Стремительно молодой форвард превратился в того, кто приносит команде результат, ведёт игроков за собой. В полноценного лидера.

Был в тени, теперь спасает карьеру конкурента

А ведь из-за Смолова Тюкавин долго не получал заслуженного внимания. Он давно созрел закрепиться в старте, но продолжал выходить со скамейки в сезоне-22/23. В пользу Смолова говорил статус и опыт, с которым Йоканович не решался спорить. Агент Константина негодовал, а сам исполнитель продолжал работать.

С опозданием, но попал в стартовый состав. Теперь судьба карьеры Смолова зависит в том числе от Тюкавина. 21-летний форвард отлично проявляет себя в решающие матчи, исход чемпионской гонки зависит от него. Смолов уже не делает разницу в такой степени – ему остаётся ждать, выпустит ли его Личка на поле. И надеяться на одноклубников.

«Золотой» матч. Момент, где отметиться должны оба

Экс-форвард «Краснодара» возвращается в город, ставший родным. «Урал» реанимировал карьеру нападающего, но в «Краснодаре» Смолов сложился как топ-бомбардир, выдавал самые результативные сезоны. Здесь о нём узнали все – в том числе за рубежом.

И каким-то непостижимым образом судьба вывела Фёдора к борьбе за титул именно против этой команды. Если появится на поле, этот момент наверняка будет в подборке самых ярких. И тогда от Фёдора всё-таки будут ждать голевых действий.

Тюкавин с Нгамалё и компанией затащил «Динамо» обратно в пекло чемпионской гонки и сделал всё, чтобы матч с «Краснодаром» приобрёл такое значение. До этого они действовали безошибочно, на кураже затмевали даже слабость обороны.

Только магия всегда иссякает в самый неподходящий момент. Может всплыть нечемпионский дух «Динамо», может очнуться на последний матч «Краснодар» – «быки» всё-таки играют перед своими болельщиками. Сам Тюкавин ещё и с «Крыльями» получил травму голеностопа. Вернулся в общую группу – но вопрос в том, сыграет ли на привычно высоком уровне. Столько мелочей могут сложиться против «Динамо», что о них лучше просто не думать. Если получится – это будет самая красивая чемпионская история в эпоху доминирования «Зенита». С характером, яркой атакой, камбэками. И связью поколений.