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«Норрчепинг» – «Вернаму»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.05.2024)

вчера, 11:52
«Норрчепинг» – «Вернаму»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Норрчепинг» – «Вернаму», который состоится 27 мая 2024 года

«Норрчепинг»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Швеции находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «Кальмаром» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата.

19 мая со счётом 1:2 «Норрчепинг» проиграл команде «Броммапойкарна».

«Вернаму»

На одну строчку выше «Норрчепинга» находится «Вернаму» в турнирной таблице Аллсвенсканы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вернаму». 15-го числа текущего месяца со счётом 2:0 «Вернаму» выиграл на выезде у «Вестероса».

В прошлом туре чемпионата с таким же счётом «Вернаму» проиграл дома «Кальмару».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Норрчепинг» – 1.93
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Вернаму» – 3.80
  • Победит «Норрчепинг» с форой -1.5 гола – 3.20
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.74
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.06

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют — да
  • Три поражения потерпел «Норрчепинг» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Вернаму» проиграл своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.93 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Норрчепинг». В предстоящем футбольном поединке не без труда, но хозяева обыграют гостей.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 13:10
Думаю что нас ожидает результативный матч, так что ТБ 2,5 должно проходить....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:57
Ставлю согласно статистике очных встреч - ОЗ.
Гость
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