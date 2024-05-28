Два преемника Акинфеева, «Краснодар» без Сафонова. В РПЛ – масштабное переселение вратарей

1716885079

вчера, 11:31

Почти всем грандам предстоит выбор первого номера.

Сиюминутно у большинства топ-клубов РПЛ остро встал вопрос об основном вратаре. Кто-то сам спровоцировал его появление, у кого-то он назревал в последние годы. Кто-то затянул с решением – и теперь оттягивать некуда.

«Зенит». Очередная ставка на открытие сезона

Лето 2023 года. «Зенит» покупает вратаря из системы «Краснодара», который сверкнул в РПЛ за «Сочи». Май 2024 года – появляются инсайды, что «Зенит» покупает вратаря из системы «Краснодара», который сверкнул в РПЛ за «Балтику». Тогда был Денис Адамов, теперь Евгений Латышонок.

Последний вышел на топ-уровень с «Балтикой». В «Краснодаре» биться за основу невозможно (кто может поспорить с Агкацевым и Сафоновым?), а вот в Калининграде появились перспективы. С «балтийцами» Латышонок вышел в РПЛ и сохранил статус первого номера. Провёл яркий сезон. Было ясно, что обратно в Первую лигу с командой голкипер отправляться не должен. Он дорос до уровня РПЛ .

По последним данным, петербуржцы договорились с Евгением о подписании контракта после Суперфинала Кубка России. Только большие сомнения, что так «Зенит» закроет вратарскую позицию. Опять же – пробовали с Адамовым, Одоевским. И в обоих случаях приходилось возвращаться к Кержакову.

«Краснодар». Отпускает Сафонова в ПСЖ , есть внутренние резервы

Матвей неожиданно может покинуть «Краснодар». Совсем недавно с ним подписали длительный контракт, на европейской карьере хотели поставить крест. А тут за голкипером пришёл ПСЖ , которому требуется сменщик для Доннаруммы. И аргумент весомый – компенсация может составить 20 млн евро.

Для «быков» это сильнейшая потеря. Он их воспитанник, который вырос в лидера основной команды и первого номера сборной. Но получится заработать, да и открывается дорога для Станислава Агкацева. Это ещё один выпускник клубной академии. Из-за статуса Матвея Станиславу приходилось терпеть роль сменщика, получать крохи игрового времени.

При этом Агкацев – талантливый вратарь. Так что в последнее время обстановка нагнеталась: ходили слухи, что футболист готов выйти на рынок и отправиться в другую команду. Сам Станислав после игры с «Динамо» признавался, что засиделся на скамейке.

Теперь же получится заработать на топ-активе и сохранить подрастающего сменщика. Подстраховка у Станислава тоже будет – «быки» собираются подписать Дюпина.

«Динамо». Шунин стареет, Лещук ошибается

У москвичей вопрос с вратарём не двинулся с мёртвой точки, хотя стоит на повестке не первый год. Ранее непоколебим был авторитет Антона Шунина. Но с возрастом голкипер не стал надёжнее, ошибок было всё больше. Сохранялась надежда на Игоря Лещука – тот терпеливо ждал своего шанса и не торопился уходить.

Текущий сезон вскрыл слабость вратарской линии «бело-голубых». Выбирать приходится между одинаково нестабильными вариантами. Клубной легенде мешает возраст, Игорь не может стать полноценной заменой – один провал со «Спартаком» чего стоит. И самое ужасное, что изменений в ситуации не намечается.

«Спартак». Готов поверить Максименко, но с оглядкой на рынок

Ситуация «красно-белых» была похожа на положение «бело-голубых». Тоже есть два кандидата стать первым номером – но ни тот, ни другой не давали уверенности. Залечившийся Селихов смог усадить Максименко на скамейку, стал героем в группе ЛЕ -21/22. В текущем сезоне уже Максименко перехватил инициативу.

И сделал это так уверенно, будто это окончательно. Выпускник «спартаковской» академии сильно прибавил, стал намного стабильнее и надёжнее – начиная с октября, только в одном матче чемпионата не попал в старт.

Сейчас Александр – полноценный лидер москвичей, с которым группе обороны стало намного спокойнее. Другое дело, продолжится ли это. Нет уверенности в классе Максименко – он вполне может стагнировать при новом тренере, начнётся очередная чехарда. И тогда опять придётся возвращаться на рынок.

ЦСКА . Помазун и Тороп спорят за статус преемника Акинфеева

Время Игоря Акинфеева подходит к концу. Уже в этом сезоне Федотов стал больше доверять Владиславу Торопу. Смена подоспела как раз вовремя. 38-летний вратарь продлил контракт на 2 года – списывать его рановато. Но он уже точно не будет проводить столько времени на поле.

Сейчас Федотову предстоит тяжёлый выбор между двумя голкиперами. Илья Помазун предельно надёжен на ленточке, получил достаточно игровой практики и опыта в «Урале». Тороп уже в 20 лет показывает спокойствие в топ-матчах – благодаря ему сохранили 1:0 с «Зенитом» в гостях. Но ему ещё предстоит восстановиться после серьёзной травмы.

Если Илья не отправится в очередную аренду, не станет искать вызов за рубежом, в следующем сезоне Федотов долго будет выбирать нового основного вратаря.

«Ростов». Устал от привозов Песьякова

В апреле стороны достигли соглашения о новом контракте, но ситуация стремительно изменилась к маю. Спортивный директор Алексей Рыскин объяснял, что вратарю оставалось поставить подпись в документе – но потом вмешались личные обстоятельства.

Оперативно на возрастного голкипера вышли «Крылья», предложили контракт на 1 год с опцией продления ещё на сезон. А ростовчане активно шерстят рынок. В списках – покинувший «Локомотив» Гильерме, Богдан Москвичев из «Зенита», вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов, были контакты с Александром Васютиным. В клубе в любом случае остаётся и проверенный вариант – Никита Медведев.