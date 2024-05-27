Один из вратарей ПСЖ хочет уйти в аренду в случае перехода Сафонова

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».
По информации PSG Report со ссылкой на L'Equipe, испанский голкипер Арнау Тенас попросил в случае перехода россиянина отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, поскольку с приходом Матвея он станет третьим выбором.
Стратегический советник ПСЖ Луиш Кампуш следил за Сафоновым в течение многих лет и рассматривал возможность подписать его в «Сельту», когда он там работал.
Может дебютанты Ла Лиги обратят на него внимание
Может дебютанты Ла Лиги обратят на него внимание