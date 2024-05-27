Один из вратарей ПСЖ хочет уйти в аренду в случае перехода Сафонова

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вчера, 11:07

Вратарь «Краснодара» может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации PSG Report со ссылкой на L'Equipe, испанский голкипер попросил в случае перехода россиянина отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, поскольку с приходом Матвея он станет третьим выбором.