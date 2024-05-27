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Один из вратарей ПСЖ хочет уйти в аренду в случае перехода Сафонова

вчера, 11:07

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации PSG Report со ссылкой на L'Equipe, испанский голкипер Арнау Тенас попросил в случае перехода россиянина отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, поскольку с приходом Матвея он станет третьим выбором.

Стратегический советник ПСЖ Луиш Кампуш следил за Сафоновым в течение многих лет и рассматривал возможность подписать его в «Сельту», когда он там работал.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:20
Короче Сафонов закончил с карьерой футболиста и станет ждуном на лавке ПСЖ :D
2em2x4a4fty8
2em2x4a4fty8
вчера в 13:52
Пусть пакует чемоданы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:41
Как бы Матвей сам не оказался на этой скамейке до конца своей футбольной карьеры...Но конечно пожелаю ему стать первым номеров в команде
альсато
альсато
вчера в 12:39
это спорно...сидеть на лавке в команде чемпионов или играть первым номером в клубе -борющемся за выживание)))))
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
Освобождает место на скамейке, для Сафонова.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:10
А я думал Доннарумма в аренду попросился, после того как узнал, что Матюха приходит)))
Futurista
Futurista
вчера в 12:08
Конкуренция за лавку обострилась)...
eue4bptfdcak
eue4bptfdcak
вчера в 12:02
Конечно надо уступить место!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:46
Так пусть в Краснодар и идёт
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Правильное решение - молодому вратарю лучше играть , чем сидеть плотно на лавке...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:37
Он голкипер молодой и хочет иметь практику, поэтому его желание понятно
Может дебютанты Ла Лиги обратят на него внимание
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:23
Приличный скачек в карьере будет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:21
А слабо уйти совсем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Испугался конкуренции, потому что Матвей-сила...
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