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Тренер «Зенита» Оливейра: «Наши бразильцы не жалеют, что играют в „Зените“»

вчера, 22:57

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра дал комментарий касательно желания бразильских игроков остаться в команде.

Хотят ли бразильцы уйти из «Зенита» и играть в Европе? Нет, я по ним такого желания не вижу. Вы видели, как они радовались чемпионству, у них все хорошо. Они развиваются в нашей команде, понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе.

Вендел и Клаудиньо могли бы играть в лучших европейских клубах, но они и так выступают в хорошей команде, которая перед собой всегда ставит задачу выигрывать трофеи. Мне кажется, наши бразильцы не жалеют, что играют в «Зените» и не стремятся уйти в другой клуб. Одно дело уходить из «Зенита» в клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов — например, «Реал». Но они себя и тут чувствуют комфортно.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:57
Наверно согласятся даже скамейку полировать))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:23
А кто ушёл из Зенита в Реал?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54, ред.
За такие халявные деньжищи ещё бы! 😄😃😀
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:35
Винисиус, Родриго, Милитао : "Возьмите нас в Зенит!!!...Пожалуйста"....
a435ewcypxr6
a435ewcypxr6
сегодня в 06:35
В год столетия должны сделать Зенит чемпионом еще раз.
a38mpzdty3r2
a38mpzdty3r2
сегодня в 06:26
А где они еще постоянно будут чемпионами?
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aua85p56q2vw
сегодня в 04:55
Им никто больше таких денег платить не будет
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:08
Так и напрашиваются слова мультяшного кота : "А нас и здесь неплохо кормят!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:05
Объяснение неубедительное. Сказать можно проще и короче. Кто же от таких денег уйдет?
Гость
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